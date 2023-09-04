العقبة الخاصة تشارك في معرض الشركات الناشئة (اكسبو 2023)

العقبة 4 أيلول (بترا) أمين المعايطة- شاركت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في معرض الشركات الناشئة (اكسبو الأردن 2023) بنسخته الثانية، الذي تقيمه منظمة (ذا فيوتشر إيفنت ) العالمية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

ويهدف المعرض الذي يشارك فيه شخصيات وخبراء وعدد من رجال الأعمال وأكثر من 100 شركة رائدة في الأردن وشركات عالمية، إلى استكشاف حلول تكنولوجية وبرمجيات محتملة من تكنولوجيا الموارد البشرية والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية.

وأكد مفوض الشباب والريادة في السلطة رمزي الكباريتي خلال مشاركته في أولى الجلسات الحوارية مندوبا عن رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف الفايز أهمية المعرض في تسليط الضوء على الأنظمة البيئية لريادة الأعمال وأبرز مبادرات السلطة للنهوض بالقطاع الريادي، ومن أبرزها العمل على تأسيس شبكةً لريادة الأعمال في العقبة.

ولفت الكباريتي إلى أنه مع الربع الأول من عام 2024 ستكون شبكة ريادة الأعمال قادرة على تحقيق الغاية المرجوة منها بما يهدف التشغيل وتمكين الشباب والمرأة من خلال دورات تدريبية متخصصة تسهم في رفع قدراتهم وتشبيكهم مع الجهات المانحة والمستثمرين.

وعرض خلال الجلسة لامتيازات وحوافز تمنحها السلطة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدينة العقبة، مبينا أن السلطة تبنت مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرفع قدرة وكفاءة أبناء المجتمع المحلي ومواكبة التسارع العالمي نحو التطور في هذا القطاع.

يشار إلى أن من أهم المشاريع قيد التنفيذ في منطقة العقبة، مركز بيانات جوجل، وهو مشروع ذو بعد استراتيجي وإقليمي، وتقوم فكرته على أساس توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات في العقبة لتكون أحد نقاط الربط التقنية العالمية وتقديم حزمة من الخدمات النوعية للأردن وللأسواق المجاورة.

--(بترا)

ا م/م ف/ف ق

04/09/2023 16:08:12