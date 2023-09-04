رئيس مجلس إدارة الفوسفات يتفقد عددا من المشاريع في العقبة

العقبة 4 أيلول (بترا) أمين المعايطه- تفقد رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الدكتور محمد الذنيبات، أمس الأحد، المجمع الصناعي التابع للشركة في العقبة.

وافتتح الذنيبات، بحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، مركز التحكم الجديد الخاص بوحدتي إنتاج سماد الداب في المجمع.

واطلع على أعمال التحسين التي تم إجراؤها أخيرا في الشركة اليابانية الأردنية للأسمدة بالعقبة، للارتقاء بالعملية الإنتاجية فيها، وكذلك محطة تخزين حامض الفوسفوريك في الشركة الهندية الأردنية للكيماويات بالعقبة، والأعمال الجارية لإنشاء خزانات جديدة لتخزين حامض الفوسفوريك.

كما تفقد الذنيبات محطة تخزين حامض الفوسفوريك التابعة للشركة الأردنية الهندية للأسمدة( جيفكو)، وعمليات التخزين والتفريغ في المحطة، والخطط المستقبلية لبناء خزانات جديدة في الموقع.

كما اطلع على الخطط المستقبلية لتوسعة ميناء تصدير الفوسفات وزيادة طاقته التخزينية، ومشروع تخضير جبل الجبس، واستمع لشرح حول خطط العمل لتخضير الجبل وتحويله إلى منطقة خضراء ومتنفس لأهالي العقبة.

وكان الدكتور الذنيبات، تابع أول أمس، أعمال التأهيل التي تنفذها الشركة لمحطة ضخ المياه إلى منجم الشيدية والشركات الحليفة والتابعة في المنطقة، بهدف تحسين التزويد المائي لتلبية احتياجات منجم الشيدية والمصانع في المنطقة من المياه للاستخدام في الصناعة.

وتفقد وحدة غسيل الفوسفات في منجم الشيدية، وسير العمل فيها، والتحديثات التي شهدتها أخيرا ، وانعكاسها على زيادة الطاقة الإنتاجية في المنجم، والأعمال الجارية ضمن مشروع مصنع غسيل وتعويم الفوسفات، الذي من المتوقع أن يبدأ إنتاجه نهاية النصف الأول من العام المقبل.

وافتتح الذنيبات، في الشركة الهندية الأردنية للكيماويات، المصنع التجريبي الخاص بأبحاث شركة مناجم الفوسفات، الذي يعد جزءا رئيسا من مراكز أبحاث الشركة، في حين اطلع في (جيفكو) على عمليات الإنتاج، وخاصة في مجال صناعة حامض الفوسفوريك.

--(بترا)

ا م/ ف م/رق

04/09/2023 16:05:31