عمان 4 أيلول -(بترا)- دعا ملتقى البرلمانيات الأردنيات، إلى ضرورة تعزيز كل الجهود الناهضة لدور المرأة ، والأخذ بالسبل الكفيلة لتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، مؤكدًا أن مزيد من الجهود والتشبيك الفاعل، من شأنه الإسهام بتوفير البيئة الصحية لتحرك المرأة، وتطوير أدائها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد اليوم الإثنين، بدار مجلس النواب، مع وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، تم فيه الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بتمكين المرأة.

وقالت رئيسة الملتقى النائب زينب البدول، إن لقاء اليوم يأتي للاطلاع على مجريات العمل لدى لجنة المرأة الوزارية، وآليات متابعة الملفات لديها بما يضمن مزيداً من الفاعلية والاهتمام.

وأضافت أن الملتقى يتجه منذ بدء أعماله إلى التوافق على عدد من البرامج والتوصيات ذات العلاقة بالمرأة، موضحة أن المحور السياسي كان الأكثر اهتماماً ومتابعة مع المعنيين.

وتابعت، أن الاهتمام بالمحور السياسي ودعوته للمرأة بمزيد من الانفتاح على الحياة السياسية وتوسيع مشاركتها، يأتي انسجاماً مع التعديلات الدستورية الأخيرة، وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب.

وبشأن تمكين المرأة اقتصادياً، أكدت البدول جدية البحث بالسبل الكفيلة لتمكينها اقتصادياً، باعتباره عنصرا أساسيا لاستمرار عمل المرأة وتطويره، داعية إلى إنجاز خطاب إعلامي وطني يدعم المبادرات النسائية على امتداد الوطن.

من جهتهن، أعربن النواب: عبير الجبور وفايزة عضيبات وفليحة الخضير وآمال الشقران، عن مدى ارتياحهن لما وصلت إليه المرأة الأردنية، مثمنات بذات الوقت الجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.

وأشرن إلى أن المرأة الأردنية، أمام فرصة ذهبية معززة بإرادة ملكية حية عكست عبر عناوينها ما ينهض بعمل الملتقى وما يرتب مزيدا من العمل الجاد، داعيات الفعاليات النسائية للاستفادة من البيئة الصحية التي تم التأسيس لها لتعزيز تمكين المرأة على مختلف الأصعدة.

وتابعن أن أبرز التحديات والمعيقات التي تحد من مشاركة المرأة سياسياً، تأتي تبعا لانخفاض تمكينها اقتصاديا، ما يتطلب تسخير كل الجهود لتذليل تلك المعيقات والتحديات ودعم المرأة للوصول إلى الموارد والفرص بعدالة وإنصاف، للاستفادة منها والسيطرة عليها.

بدورها، استعرضت بني مصطفى إنجازات اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وما تم تحقيقه على أرض الواقع، قائلة إن اللجنة بدأت عملها عام 2015، حيث تمأسست ضمن اللجان الدائمة عام 2020، وعدد اعضائها 20، منهم 12 وزيرًا.

وبينت أنه على صعيد رؤى التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية، فقد بدأ المسار السياسي مبكراً بعد انجاز الجزء التشريعي المتعلق بتعديلات الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب، ومن بعدها الأنظمة الحزبية للطلبة الحزبيين في الجامعات، مؤكدة وجود مبادرات مهمة قبل وأثناء وبعد استكمال منظومة التحديث السياسي.

وأوضحت "أنه تم في شهر آب 2022، إطلاق مدرسة المشاركة السياسية للمرأة، وقد حققت نجاحاً كبيراً خلال عام"، قائلة إنه كان هناك اقبال كبير من قبل الأحزاب، حيث بدأ التدريب مبكرًا استعدادًا للانتخابات النيابية المقبلة، وتم تخريج أول 6 أفواج منذ أسبوعين واستفادت منها 186 سيدة.

وقالت إنه تم إطلاق الجولة الثانية من تدريب الأفواج الجديدة البالغة 6 أفواج، مؤكدةً أن الاستهداف يتضمن إضافة إلى السيدات الحزبيات سيدات مستقلات، لكن بشكل أساسي يكون العمل مع السيدات الحزبيات، من أجل التطور في العمل السياسي للمرأة، وهو من أهم مخرجات مؤتمر المرأة في الأحزاب السياسية.

وعلى مستوى تحديث القطاع العام، قالت بنى مصطفى إنه تم تقديم توصيات للجنة العليا لتحديث القطاع العام، وذلك بعد ورشة عمل تشاورية بين جميع الوزارات للخروج بأهم التوصيات لتعزيز دور المرأة في القطاع العام.

وعلى مستوى التحديث الاقتصادي، أشارت إلى أنه يتم العمل على عدة مشاريع تستهدف مبادرات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وفي ختام اللقاء، أوضحت رئيسة وأعضاء "البرلمانيات الأردينات"، أن الملتقى يتطلع إلى مزيد من التعاون والتشاركية مع جميع الجهات الداعمة والداعية إلى تمكين المرأة، سيما اللجنة الوزارية.

--(بترا)

م خ/ ف م/ف ق

04/09/2023 16:05:17