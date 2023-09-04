رئيس مجلس إدارة الفوسفات يتفقد عددا من المشاريع في العقبة

رئيس مجلس إدارة الفوسفات يتفقد عددا من المشاريع في العقبة
التاريخ
9/4/2023 2:35:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
العقبة 4 أيلول (بترا) أمين المعايطه- تفقد رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الدكتور محمد الذنيبات، أمس الأحد، المجمع الصناعي التابع للشركة في العقبة.
وافتتح الذنيبات، بحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، مركز التحكم الجديد الخاص بوحدتي إنتاج سماد الداب في المجمع.
واطلع على أعمال التحسين التي تم إجراؤها أخيرا في الشركة اليابانية الأردنية للأسمدة بالعقبة، للارتقاء بالعملية الإنتاجية فيها، وكذلك محطة تخزين حامض الفوسفوريك في الشركة الهندية الأردنية للكيماويات بالعقبة، والأعمال الجارية لإنشاء خزانات جديدة لتخزين حامض الفوسفوريك.
كما تفقد الذنيبات محطة تخزين حامض الفوسفوريك التابعة للشركة الأردنية الهندية للأسمدة( جيفكو)، وعمليات التخزين والتفريغ في المحطة، والخطط المستقبلية لبناء خزانات جديدة في الموقع.
كما اطلع على الخطط المستقبلية لتوسعة ميناء تصدير الفوسفات وزيادة طاقته التخزينية، ومشروع تخضير جبل الجبس، واستمع لشرح حول خطط العمل لتخضير الجبل وتحويله إلى منطقة خضراء ومتنفس لأهالي العقبة.
وكان الدكتور الذنيبات، تابع أول أمس، أعمال التأهيل التي تنفذها الشركة لمحطة ضخ المياه إلى منجم الشيدية والشركات الحليفة والتابعة في المنطقة، بهدف تحسين التزويد المائي لتلبية احتياجات منجم الشيدية والمصانع في المنطقة من المياه للاستخدام في الصناعة.
وتفقد وحدة غسيل الفوسفات في منجم الشيدية، وسير العمل فيها، والتحديثات التي شهدتها أخيرا ، وانعكسها على زيادة الطاقة الإنتاجية في المنجم، والأعمال الجارية ضمن مشروع مصنع غسيل وتعويم الفوسفات، الذي من المتوقع أن يبدأ إنتاجه نهاية النصف الأول من العام المقبل.
وافتتح الذنيبات، في الشركة الهندية الأردنية للكيماويات، المصنع التجريبي الخاص بأبحاث شركة مناجم الفوسفات، الذي يعد جزءا رئيسا من مراكز أبحاث الشركة، في حين اطلع في (جيفكو) على عمليات الإنتاج، وخاصة في مجال صناعة حامض الفوسفوريك.
--(بترا)
ا م/ ف م/رق
04/09/2023 16:04:50
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