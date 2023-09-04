مذكرة تفاهم بين صندوق المعونة وجمعية الإغاثة الطبية العربية

عمان 4 أيلول (بترا)- وقع صندوق المعونة الوطنية، وجمعية الإغاثة الطبية العربية، مذكرة تفاهم، اليوم الاثنين، بهدف تقديم الخدمات الصحية الخيرية للفئات المحتاجة والتخفيف عنها من خلال توفير فرق تطوعية من أطباء ذوي اختصاصات مختلفة مدربين في مجال الصحة العامة.

وقع المذكرة عن صندوق المعونة الوطنية مديرة عام الصندوق ختام شنيكات، ومن جانب جمعية الإغاثة الطبية العربية رئيس الجمعية الدكتور عوني البشير.

ويأتي توقيع المذكرة ضمن إطار بناء جسور التعاون بين صندوق المعونة الوطنية مع الجهات المعنية برفع سوية الأسر الفقيرة، وبهدف تأمين الحماية والرعاية لهذه الأسر.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التنسيق والتوافق على تقديم الدعم للفئات المستهدفة وفق قواعد البيانات المتوفرة في صندوق المعونة الوطنية والاستفادة من المعايير والأسس المعتمدة لدى صندوق المعونة في تقديم الدعم لمن يستحقه .

وأشادت شنيكات بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية، والتي تشغل عددا من المراكز الطبية التي تضم مختلف العيادات والاختصاصات الطبية، التي تدرك القيمة المضافة لهذا التعاون وأنها من الجمعيات الرائدة وذات الأهداف الإنسانية.

وقالت ان الصندوق يركز على اتباع نهج تشاركي يستهدف تكاتف الجهود كافة على المستوى الرسمي والتطوعي مع تركيزنا على تقديم خدمات نوعية للأسر المحتاجة.

بدوره، أكد البشير أهمية هذه الخطوة في تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع التطوعي في مساندة الجهد الذي يقوم به صندوق المعونة الوطنية في التخفيف عن الأسر الفقيرة.

وقال " نتطلع لان يكون صندوق المعونة الوطنية شريك رئيسي في القيام بدورنا الإنساني في تقديم المساعدة للأسر المستهدفة وخاصة في مناطق جيوب الفقر والنائية البعيدة عن مراكز المدن"، مشيرا إلى أن المعايير والأسس التي يضعها صندوق المعونة هي قوة للجمعية في تقديم الدعم للأسر المستحقة.

--(بترا)

ح ظ/رق

04/09/2023 15:55:49