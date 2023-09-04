مادبا 4 أيلول (بترا)- نظمت هيئة شباب كلنا الأردن/ الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، جلسة نقاشية في مادبا بعنوان الشباب والمشاركة السياسية، وذلك ضمن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع التمكين السياسي والديمقراطي "أدوار تنتظرنا".

وتسعى الهيئة من خلال المشروع، إلى الاستثمار في طاقات الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز المخزون الثقافي لديهم.

وقال العين الدكتور احمد العبادي، إن تحديث المنظومة السياسية جاء برؤية ملكية سامية، تعبر عن فكر جلالة الملك لتطوير الحياة السياسية، والتي أفضت إلى تعديلات دستورية وإصدار قانوني الانتخاب والأحزاب.

وقال "إنه من الضروري الربط بين هذه التعديلات مجتمعة، فقانون الأحزاب وضع اشتراطات جديدة لعدد المؤسسين ونسب للمرأة والشباب وذوي الإعاقة ومن 6 محافظات على الأقل، وخصص 41 مقعدا للأحزاب.

وأضاف أن القانون حمى من ينتسب للأحزاب من المساءلة وتسهيل مشاركة طلبة الجامعات في الأحزاب، لإزالة التخوف من العمل الحزبي، خاصة أن الأردن مر بتجارب سابقة مرتبطة بهذا الموضوع.

وبين أن الحياة الحزبية، أصبحت واقعنا وعلينا الإقدام للمشاركة فيها، والتعديلات منحت المرأة مساحة واسعة تتمثل بكوتا للدوائر المحلية وعددها 18 مقعدا، إضافة إلى قوائم الأحزاب، كما تم تخفيض سن الترشح، وأن يكون الشباب في أول 5 من القائمة الحزبية.

وقال إن هناك محاولات لشيطنة القوانين الأردنية، مثل قانون حماية حقوق الطفل والجرائم الإلكترونية، وهي قوانين متقدمة وتنسجم مع الاتفاقيات الدولية، وتدعم الحريات ولا تقيدها.

وقال منسق الهيئة في مادبا الدكتور حسن الشوابكة، إن المشروع يهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار لدى الشباب وتعزيز مشاركتهم في مختلف القضايا المحلية، وربطهم مع مراكز وبيوت الخبرة الرسمية والأهلية وصناع القرار، وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية، وسيتم استضافة عدد من أصحاب الخبرة.

وأضاف أن المشروع يستهدف الشباب ضمن الفئة العمرية 18-35 عاما، والشباب الذين لديهم مشاركات في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والريادية، وسينفذ على أربع مراحل في كافة المحافظات.

وقال المتطوع قصي الفشيكات، إنه يعول على الشباب ليكون لهم دور فاعل في المستقبل، من حيث المشاركة السياسية والانخراط في العمل الحزبي لما يشكله من مرتكز أساسي لتطوير منظومة العمل العام.

وتحدثت المتطوعة المهندسة شهد العجارمة، عن أهمية مثل هذه الجلسات، ودورها في رفع الوعي السياسي، وأهمية الاطلاع على التعديلات المختلفة التي جرت على القوانين الناظمة للعمل السياسي والحزبي، وأهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي والحزبي.

--(بترا)

ج ب/ف م/رق

04/09/2023 15:45:34