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سيارات الكهرباء تستحوذ على 47% من إجمالي التخليص في حرة الزرقاء

9/4/2023 2:35:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 أيلول (بترا)- بلغت نسبة المركبات الكهربائية، التي جرى التخليص عليها في المنطقة الحرة بالزرقاء خلال 8 أشهر، نحو 47 بالمئة من إجمالي المركبات.
وقال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبو ناصر، إن 47222 مركبة جرى التخليص عليها في حرّة الزرقاء خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، شكلت المركبات الكهربائية منها 47.1 بالمئة، والهايبرد 23.8 بالمئة، بينما التي تعمل على البنزين 17.9 بالمئة، و10.3 بالمئة لمركبات الديزل.
وأكد أبو ناصر أن التوجه أصبح واضحًا نحو المركبات الكهربائية بنسبة تقترب من نصف الإجمالي، مشيرا إلى أن الطلب ما يزال قويًا على المركبات التقليدية، ما يبرز التنوع في احتياجات السوق.
وبين أن إجمالي إعادة التصدير سجل 30215 مركبة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي.
--(بترا)
م م/ن ح/رق

04/09/2023 15:37:16

MENAFN04092023000117011021ID1107005348

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