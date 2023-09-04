وزير الداخلية: التضييق على العمل الحزبي مجرّم بالقانون









الفراية: نقف على مسافة واحدة من كُل الأحزاب.





عمان 4 أيلول (بترا) محمود الخطاطبة- أكد وزير الداخلية مازن الفراية، أن الحُكومة "مُلتزمة" بدعم الأحزاب كافة، بشكل يضمن تسهيل نشاطها الحزبي، مُشددًا في الوقت نفسه على أن "وزارة الداخلية تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب وأن دورها تهيئة الأرضية المُناسبة فقط".

وقال الفراية، لدى ترؤسه اجتماعًا اليوم الاثنين عُقد في مبنى الوزارة، حضره المحافظون جرى خلاله مناقشة موضوع منظومة التحديث السياسي وقانوني الانتخاب والأحزاب، إن "وزارة الداخلية تعمل على دعم جهود الهيئة المُستقلة للانتخاب، وكُل المؤسسات الرسمية والمُجتمع المدني في التوعية السياسية".

وأكد الفراية ضرورة "نشر الفكر الحزبي، من خلال التواصل مع مؤسسات المُجتمع المدني، وعقد لقاءات مع المواطنين، بُغية التشجيع على الانضمام إلى الأحزاب"، موضحًا أن التوجيهات الملكية بشأن التحديث السياسي "واضحة، ولا رجعة عنها".

وشدد الفراية على أهمية منظومة التحديث السياسي، الأمر الذي يوجب ضرورة دعم هذا المشروع، مؤكدا أن هُناك توجيها ملكيا دائما بشأن هذا الموضوع، كونه نابعا من قناعة جلالة الملك عبدالله الثاني بأن "مُستقبل البلاد لا يمكن إلا أن يكون من خلال عمل حزبي وبرامج تعزز الهوية الوطنية وقيم المواطنة".

وقال، إن منظومة التحديث السياسي، هي رؤية لجلالة الملك، حيث تم تشكيل لجنة ضمت جميع الأحزاب وفئات المُجتمع المُختلفة، خرجت بتوصيات تتعلق بتعديلات دستورية، فضلًا عن قانوني انتخاب وأحزاب.

وأشار الفراية إلى الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون الأحزاب، والتي تنص على أن "للأردنيين الحق بتأسيس الأحزاب والانتساب إليها وفقًا لأحكام الدستور وهذا القانون"، مُبينًا أن قانون الأحزاب "جرّم" التعرض لأي اردني بسبب انتمائه الحزبي .

وأوضح أن ما يُسمى بـ "التضييق" على العمل الحزبي "أصبح غير موجود"، مشددا على أن "وظيفتنا تطبيق القانون. ولن نسمح بالتعدي عليه، أو حتى مُخالفته".





وأكد الفراية أنه "لا تمييز، أو تضييق، أو مُحاسبة، أو التعرض، لأي شخص، سواء كان مواطنًا أم ناشطًا حزبيًا بسبب انضمامه إلى حزب ما"، لافتًا إلى ضرورة تشجيع المواطنين على الانضمام للأحزاب.

وقال، إن باستطاعة الأحزاب كافة، حتى تلك التي ما زالت "قيد التأسيس"، مُمارسة وتنظيم نشاطاتها الحزبية المُختلفة في أي مكان تختاره، شريطة موافقة صاحب المكان، مُضيفًا أن مرافق الدولة العامة تحت تصرف الأحزاب وأبوابها مُشرعة لمُمارسة نشاطاتها الحزبية، باستثناء المدارس ودور العبادة.

وأشاد الفراية بقانون الأحزاب الأردني، باعتباره وجها حضاريا للدولة، "كيف لا؟، وقد عزز القانون العملية الديمقراطية داخل الحزب نفسه، حيث اشترط عدم انتخاب أمين عام الحزب لأكثر من دورتين. كما أن القانون اعتبر أموال الحزب أموالا عامة، ما يُشجع على الشفافية والحوكمة، إلى جانب أن الحزب لا يُحل إلا بقرار قضائي، أو حسب النظام الداخلي للحزب نفسه".

من جهة ثانية، تطرق الفراية إلى ما قدمته الحُكومة من دعم معنوي ومادي للأحزاب، قائلًا، إن الحُكومة أقرت في 26 آذار الماضي نظام المُساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2023، مُشيرًا إلى أن النظام يأتي لغايات تمكين الأحزاب السياسية المرخصة من القيام بدورها على أساس المواطنة والمُساواة والالتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية من خلال توفير مُساهمة مالية تُقدم للأحزاب من أموال الخزينة العامة.

وتابع، كما يهدف النظام إلى ضمان المُشاركة الفاعلة للأحزاب في الحياة السياسية العامة، والمُشاركة في الانتخابات من خلال المُساهمة المالية لها؛ للوصول إلى مجلس نواب عماده الكُتل البرلمانية الحزبية الفاعلة، بالإضافة إلى تعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية العامة.

وأضاف، إن الحُكومة أصدرت نظام تقسيم الدوائر الانتخابية، وكذلك نظام تنظيم مُمارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي.

وعرج الفراية على نظام تقسيم الدوائر الانتخابية الذي صدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من وزارة الداخلية، مؤكدًا أن النظام جاء استجابة لمنظومة التحديث السياسي بشكل عام، ومُكملًا لها. لافتا الى أن "وزارة الداخلية سعت من خلال هذا النظام إلى العدالة وتكافؤ الفُرص، ودعم مُشاركة الشباب والمرأة".

وأوضح أن قانون الانتخاب "عزز" منظومة التحديث السياسي، وكرس الفكر الذي أسست له عملية التحديث السياسي، الأمر الذي يعني الانتقال من الانتماء لهويات فرعية إلى دائرة أوسع هي الدائرة الحزبية ودائرة البرامج ودائرة المؤسسية ودائرة القوانين والرقابة والأمور العامة وليست الخاصة".

وفي نهاية اللقاء، أعاد الفراية التأكيد على أن وزارة الداخلية "جزء" من التحديث السياسي وداعمة له، داعيًا الحكام الإداريين إلى ضرورة القيام بدور أساسي في تهيئة البيئة السليمة الداعمة للعمل الحزبي.

--(بترا)





م خ / اح

04/09/2023 15:34:51