وزير الأوقاف يفتتح ملتقى خيريا ويوما طبيا في لواء القصر

لواء القصر 4 أيلول (بترا)- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الاثنين، فعاليات الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مستشفى المقاصد الخيرية في لواء القصر بمحافظة الكرك.

وقال الخلايلة "نلتقي اليوم على سفوح شيحان بين أهلنا وأخوتنا تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في النزول إلى الميدان والاستماع لمطالب المواطنين وملاحظاتهم"، مؤكداً أن الأيام الخيرية تأتي تحقيقاً لفريضة عظيمة وهي فريضة الزكاة.

وأضاف أن الوزارة دأبت على إقامة هذه الملتقيات في جميع مناطق المملكة؛ لتكون لقاءات بر وتقوى حاملة للخير والتعاون بين أبناء المجتمع، مبينًا أن أموال الزكاة تذهب في مصارف الزكاة الشرعية المحددة.

وبين أن مصاريف صندوق الزكاة الإدارية ورواتب الموظفين تتحملها موازنة الدولة، مشيراً إلى دعم الصندوق من عائدات البرامج الوقفية.

وأوضح أن رسالة الأوقاف في المقام الأول تقوم على الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ورعاية المساجد ودور القرآن الكريم وحُفّاظ وحافظات كتاب الله سبحانه وتعالى.

وأعلن الخلايلة عن تقديم 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 ديناراً، ومساعدات نقدية لـ50 يتيماً و50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، وتقديم 600 طرد غذائي مقدمة من المحسن محمد غازي أبو صوفة، مشيراً إلى وجود 20 أسرة تتقاضى رواتب شهرية و25 يتيماً يتقاضون كفالات أيتام في اللواء.

واستمع وزير الأوقاف لملاحظات ومطالبات سكان اللواء بما يتعلّق بقطاع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

كما افتتح الخلايلة اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيرية، وشمل على تقديم الرعاية الصحية والطبية في الاختصاصات المختلفة لأهالي لواء القصر.

وحضر الافتتاح النائب الدكتور طالب الصرايرة، ورئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة، ومتصرف لواء القصر عصمت القرالة، ومدير شرطة محافظة الكرك العميد الدكتور جمال الجازي، ورئيس بلدية شيحان منير المجالي.

--(بترا)

ع ج/م فLvr

04/09/2023 15:21:22