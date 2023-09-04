وزير الأوقاف يفتتح ملتقى خيريا ويوما طبيا في لواء القصر

وزير الأوقاف يفتتح ملتقى خيريا ويوما طبيا في لواء القصر
التاريخ
9/4/2023 2:35:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لواء القصر 4 أيلول (بترا)- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الاثنين، فعاليات الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مستشفى المقاصد الخيرية في لواء القصر بمحافظة الكرك.
وقال الخلايلة "نلتقي اليوم على سفوح شيحان بين أهلنا وأخوتنا تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في النزول إلى الميدان والاستماع لمطالب المواطنين وملاحظاتهم"، مؤكداً أن الأيام الخيرية تأتي تحقيقاً لفريضة عظيمة وهي فريضة الزكاة.
وأضاف أن الوزارة دأبت على إقامة هذه الملتقيات في جميع مناطق المملكة؛ لتكون لقاءات بر وتقوى حاملة للخير والتعاون بين أبناء المجتمع، مبينًا أن أموال الزكاة تذهب في مصارف الزكاة الشرعية المحددة.
وبين أن مصاريف صندوق الزكاة الإدارية ورواتب الموظفين تتحملها موازنة الدولة، مشيراً إلى دعم الصندوق من عائدات البرامج الوقفية.
وأوضح أن رسالة الأوقاف في المقام الأول تقوم على الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ورعاية المساجد ودور القرآن الكريم وحُفّاظ وحافظات كتاب الله سبحانه وتعالى.
وأعلن الخلايلة عن تقديم 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 ديناراً، ومساعدات نقدية لـ50 يتيماً و50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، وتقديم 600 طرد غذائي مقدمة من المحسن محمد غازي أبو صوفة، مشيراً إلى وجود 20 أسرة تتقاضى رواتب شهرية و25 يتيماً يتقاضون كفالات أيتام في اللواء.
واستمع وزير الأوقاف لملاحظات ومطالبات سكان اللواء بما يتعلّق بقطاع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
كما افتتح الخلايلة اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيرية، وشمل على تقديم الرعاية الصحية والطبية في الاختصاصات المختلفة لأهالي لواء القصر.
وحضر الافتتاح النائب الدكتور طالب الصرايرة، ورئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة، ومتصرف لواء القصر عصمت القرالة، ومدير شرطة محافظة الكرك العميد الدكتور جمال الجازي، ورئيس بلدية شيحان منير المجالي.
--(بترا)
ع ج/م فLvr
04/09/2023 15:21:22
MENAFN04092023000117011021ID1107005346
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.