أصبوحة شعرية لحيدر محمود في المنتدى العالمي للوسطية

عمان 4 أيلول (بترا)- استضاف المنتدى العالمي للوسطية، اليوم الاثنين، بمقره في الجبيهة، الشاعر حيدر محمود، في باكورة برنامجه الثقافي والأدبي، أصبوحة شعرية أدارها المهندس مروان الفاعوري.

وقرأ الشاعر محمود في الأصبوحة من أشعاره الوطنية والغزلية، وجال بذاكرته في مواقف عديدة مر بها في حياته، عندما كان وزيراً للثقافة وسفيراً في تونس، ومديراً لمركز الحسين الثقافي، وشاعراً.

كما تحدث الشاعر محمود عن طفولته وقصائده المغنّاة التي ألقى عدداً منها، كما تطرق الحديث إلى قصائد تحكي قصة عشقه للوطن وقيادته، لتشكل هذه القصائد لغة شعرية للأرض والإنسان والأردن وفلسطين.

ومن القصائد التي قرأها محمود، "لم يبقَ إلا الشعر"، و"أحاول الفهم"، و"السلط"، و"لك المجد يا قدس البطولة"، و"قد عاد من موته وصفي"، و"أبكي على أمة".

وتطرق محمود أثناء المحاضرة، إلى سبب كتابة بعض قصائده، ومنها أنه لا يتقاضى مقابل أشعاره، المغناة أو المطبوعة أو المكتوبة أو المنشورة أي مقابل مالي، كونه يؤمن بأن الشعر إبداع لا يباع أو يشترى، وفي قصيدته "لست بائع شعر"، يقول: "لو أنني بعت بعضاً من دواويني/ لكنت أصبحت من أهل الملايين".

--(بترا)

م خ/م د/رق

04/09/2023 14:59:47

