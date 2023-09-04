أصبوحة شعرية لحيدر محمود في المنتدى العالمي للوسطية

أصبوحة شعرية لحيدر محمود في المنتدى العالمي للوسطية
التاريخ
9/4/2023 2:35:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 4 أيلول (بترا)- استضاف المنتدى العالمي للوسطية، اليوم الاثنين، بمقره في الجبيهة، الشاعر حيدر محمود، في باكورة برنامجه الثقافي والأدبي، أصبوحة شعرية أدارها المهندس مروان الفاعوري.
وقرأ الشاعر محمود في الأصبوحة من أشعاره الوطنية والغزلية، وجال بذاكرته في مواقف عديدة مر بها في حياته، عندما كان وزيراً للثقافة وسفيراً في تونس، ومديراً لمركز الحسين الثقافي، وشاعراً.
كما تحدث الشاعر محمود عن طفولته وقصائده المغنّاة التي ألقى عدداً منها، كما تطرق الحديث إلى قصائد تحكي قصة عشقه للوطن وقيادته، لتشكل هذه القصائد لغة شعرية للأرض والإنسان والأردن وفلسطين.
ومن القصائد التي قرأها محمود، "لم يبقَ إلا الشعر"، و"أحاول الفهم"، و"السلط"، و"لك المجد يا قدس البطولة"، و"قد عاد من موته وصفي"، و"أبكي على أمة".
وتطرق محمود أثناء المحاضرة، إلى سبب كتابة بعض قصائده، ومنها أنه لا يتقاضى مقابل أشعاره، المغناة أو المطبوعة أو المكتوبة أو المنشورة أي مقابل مالي، كونه يؤمن بأن الشعر إبداع لا يباع أو يشترى، وفي قصيدته "لست بائع شعر"، يقول: "لو أنني بعت بعضاً من دواويني/ لكنت أصبحت من أهل الملايين".
--(بترا)
م خ/م د/رق
04/09/2023 14:59:47
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