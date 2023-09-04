خارجية النواب تبحث والسفير الهندي تعزيز العلاقات الثنائية

عمان 4 أيلول (بترا)- بحثت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، خلال لقائها اليوم الاثنين، السفير الهندي لدى عمان أنور حليم، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، لتشمل قطاعات واعدة مثل تكنولوجيا المعلومات، التعليم التقني والمهني، والسياحة.

واكد رئيس اللجنة خلدون حينا، أن العلاقات الأردنية الهندية "وطيدة، ومتجذرة في التقارب التاريخي، فضلًا عن أنها قائمة على التفاهم والتعاون"، مطالبا بضرورة العمل على تقديم كل التسهيلات للمستثمرين في قطاع التكنولوجيا، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من جهتهم، أكد النواب: عيد النعيمات، ميادة شريم، عبدالرحيم المعايعة، ضرورة دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، والاستفادة من الخبرات التكنولوجية في الهند، وتوقيع اتفاقيات مشتركة في ذلك الخصوص.

بدوره، قال حليم إن العلاقات التجارية الثنائية بين الهند والأردن تشهد مساراً تصاعديا، الأمر الذي يظهر نموا إيجابيا منذ توقيع أول اتفاقية تجارية بين البلدين موضحا أن بلاده ما تزال رابع أكبر شريك تجاري للأردن خلال العام 2020.

وبين أن بلاده شريك للأردن في توريد المواد الغذائية والأدوات الميكانيكية والكهربائية والمنتجات الهندسية والأحجار الكريمة والمصوغات والمنتجات النفطية والجلود، منوهًا بأن الأردن مورد موثوق للأسمدة والفوسفات وحمض الفوسفوريك وغيرها.

وأوضح حليم أن الهند تعتبر أكبر مشتر للفوسفات من الأردن.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

04/09/2023 14:59:38