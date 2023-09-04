ولي العهد يرعى إطلاق مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني
التاريخ
9/4/2023 2:35:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
البحر الميت 4 أيلول (بترا)- رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، إطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC 2023)، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات.
ويضم مؤتمر ومعرض (AIDTSEC) أحدث تقنيات وتطورات الذكاء الاصطناعي، التي يمكن أن تساعد في إيجاد حلول حيوية للعمليات اليومية في مجالات الدفاع والأمن السيبراني وتحليل البيانات الضخمة وحمايتها.
وقال مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، رئيس مجلس إدارة سوفكس العميد الركن توفيق المرزوق إن هنالك حاجة عالمية للتعاون المشترك وتبادل الخبرات لمواجهة التهديدات الكبرى والمبنية على أهمية أمن المعلومات الأكثر حساسية.
وبين أن نسخة العام الحالي من المؤتمر تتميز بإطلاق مسابقة " ARMYTHON " بمشاركة واسعة من الدول الشقيقة والصديقة، مما يسهم في الاطلاع على أحدث التقنيات وأساليب التدريب في الأمن السيبراني.
بدوره، قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة إن نماذج الذكاء الاصطناعي يمكنها المساعدة في توفير الحماية الاستباقية من التهديدات، وفي تطبيق ضوابط التحقق من الهوية المناسبة بناء على المراقبة المستمرة لسلوك المستخدمين.
وبين أن المركز الوطني للأمن السيبراني يوظف عددا من أدوات الذكاء الاصطناعي في عملياته، مثل التنقيب العميق والبحث عن التهديدات ومؤشرات الاختراق في الملايين من سجلات الحركة التي تُجمع من الوزارات والمؤسسات، وهي مهمة من الصعب إنجازها بالاعتماد فقط على العنصر البشري.
ويهدف المؤتمر الذي انطلق في نسخته الأولى قبل عامين إلى تبادل الخبرات والاستراتيجيات بين المبتكرين والخبراء والشركات الناشئة الرائدة في مجال تكنولوجيا الدفاع بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وحضر حفل الإطلاق عدد من الوزراء، ومسؤولون عسكريون ومدنيون.
--(بترا)
رق
04/09/2023 14:53:40
MENAFN04092023000117011021ID1107005343
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