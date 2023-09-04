البحر الميت 4 أيلول (بترا)- رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، إطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC 2023)، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات.

ويضم مؤتمر ومعرض (AIDTSEC) أحدث تقنيات وتطورات الذكاء الاصطناعي، التي يمكن أن تساعد في إيجاد حلول حيوية للعمليات اليومية في مجالات الدفاع والأمن السيبراني وتحليل البيانات الضخمة وحمايتها.

وقال مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، رئيس مجلس إدارة سوفكس العميد الركن توفيق المرزوق إن هنالك حاجة عالمية للتعاون المشترك وتبادل الخبرات لمواجهة التهديدات الكبرى والمبنية على أهمية أمن المعلومات الأكثر حساسية.

وبين أن نسخة العام الحالي من المؤتمر تتميز بإطلاق مسابقة " ARMYTHON " بمشاركة واسعة من الدول الشقيقة والصديقة، مما يسهم في الاطلاع على أحدث التقنيات وأساليب التدريب في الأمن السيبراني.

بدوره، قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة إن نماذج الذكاء الاصطناعي يمكنها المساعدة في توفير الحماية الاستباقية من التهديدات، وفي تطبيق ضوابط التحقق من الهوية المناسبة بناء على المراقبة المستمرة لسلوك المستخدمين.

وبين أن المركز الوطني للأمن السيبراني يوظف عددا من أدوات الذكاء الاصطناعي في عملياته، مثل التنقيب العميق والبحث عن التهديدات ومؤشرات الاختراق في الملايين من سجلات الحركة التي تُجمع من الوزارات والمؤسسات، وهي مهمة من الصعب إنجازها بالاعتماد فقط على العنصر البشري.

ويهدف المؤتمر الذي انطلق في نسخته الأولى قبل عامين إلى تبادل الخبرات والاستراتيجيات بين المبتكرين والخبراء والشركات الناشئة الرائدة في مجال تكنولوجيا الدفاع بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وحضر حفل الإطلاق عدد من الوزراء، ومسؤولون عسكريون ومدنيون.

--(بترا)

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04/09/2023 14:53:40