صناعة عمان تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع البيرو
التاريخ
9/4/2023 2:35:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 4 أيلول (بترا)- بحث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، مع سفير جمهورية البيرو غير المقيم لدى المملكة، خوسيه بيتانكورت، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال الجغبير في بيان اليوم الاثنين، إن موقع الأردن الجغرافي المتميز يشكل منطقة استقطاب للاستثمارات الخارجية، ويجعله بوابة لأسواق العراق وسوريا ودول الخليج، مشيراً إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن، تجعل أسواق العديد من دول العالم مفتوحة أمام الصادرات الأردنية.
ورحب الجغبير بتنظيم زيارة لوفد اقتصادي أردني إلى جمهورية البيرو، واستضافة منتدى اقتصادي أردني بيروفي، في مبنى الغرفة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ولفت إلى أن الصادرات الأردنية إلى البيرو، بلغت العام الماضي نحو 4 ملايين دينار، مرتفعة من 391 ألفا في 2019، مقابل مستوردات بلغت قرابة 6 ملايين دينار العام الماضي مقارنة مع مليوني دينار في 2019.
وتركزت معظم الصادرات الأردنية في الأسمدة والمنتجات الكيماوية والألبسة وتوابعها، فيما كانت أبرز المستوردات من البيرو، هي الزنك، البن، الشاي والثمار الزيتية والحبوب.
وأعرب بيتانكورت عن أمله في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مقترحا توقيع اتفاقية تجارة تفضيلية في بعض القطاعات، لتكون منطلقا لتعزيز العلاقات من خلال تبادل زيارات الوفود الاقتصادية والمعلومات حول الفرص الاستثمارية في البلدين.
وأشار إلى أن البيرو تعد من الدول الرئيسة في إنتاج البن والصوف ومادتي الزنك والذهب.
--(بترا)
ع ن/م ف/ف ق
04/09/2023 14:36:08
MENAFN04092023000117011021ID1107005342
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