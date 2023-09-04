صناعة عمان تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع البيرو

عمان 4 أيلول (بترا)- بحث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، مع سفير جمهورية البيرو غير المقيم لدى المملكة، خوسيه بيتانكورت، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال الجغبير في بيان اليوم الاثنين، إن موقع الأردن الجغرافي المتميز يشكل منطقة استقطاب للاستثمارات الخارجية، ويجعله بوابة لأسواق العراق وسوريا ودول الخليج، مشيراً إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن، تجعل أسواق العديد من دول العالم مفتوحة أمام الصادرات الأردنية.

ورحب الجغبير بتنظيم زيارة لوفد اقتصادي أردني إلى جمهورية البيرو، واستضافة منتدى اقتصادي أردني بيروفي، في مبنى الغرفة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ولفت إلى أن الصادرات الأردنية إلى البيرو، بلغت العام الماضي نحو 4 ملايين دينار، مرتفعة من 391 ألفا في 2019، مقابل مستوردات بلغت قرابة 6 ملايين دينار العام الماضي مقارنة مع مليوني دينار في 2019.

وتركزت معظم الصادرات الأردنية في الأسمدة والمنتجات الكيماوية والألبسة وتوابعها، فيما كانت أبرز المستوردات من البيرو، هي الزنك، البن، الشاي والثمار الزيتية والحبوب.

وأعرب بيتانكورت عن أمله في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مقترحا توقيع اتفاقية تجارة تفضيلية في بعض القطاعات، لتكون منطلقا لتعزيز العلاقات من خلال تبادل زيارات الوفود الاقتصادية والمعلومات حول الفرص الاستثمارية في البلدين.

وأشار إلى أن البيرو تعد من الدول الرئيسة في إنتاج البن والصوف ومادتي الزنك والذهب.

--(بترا)

ع ن/م ف/ف ق

04/09/2023 14:36:08