تشكيلات إدارية في وزارة التربية والتعليم

تشكيلات إدارية في وزارة التربية والتعليم
التاريخ
9/4/2023 2:35:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 4 أيلول (بترا)- قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الاثنين، إجراء تشكيلات إدارية جديدة في الوزارة، استناداً لأحكـام المـادتين (92) و (181/ب) مـن نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاتـه.
وشملت التشكيلات، تعيين يسرى عبدالقادر محمد رافع العرواني مـديرا لمديريـة التربيـة والتعليم للواء ماركا/محافظة العاصمة، وجمـال سـعـد عبدالرحمن الحناوي مـديرا لمديريـة التربيـة والتعلـيم للواء قصبة عمان/محافظة العاصمة.
وتضمنت القرارات أيضا نقل فيصل أحمد صايل هواري قائما بأعمال مدير إدارة التعليم، ومحمد سعيد رجب شحادة قائما بأعمال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات، وسحر احمد حسـين الوريكات قـائما بأعمـال مـدير التربيـة والتعلـيم للواء وادي السير/محافظة العاصمة، وأمجـد عطا الله فـارس العـوران قـائما بأعمـال مـدير التربيـة والتعلـيم للواء الموقر.
كما شملت التشكيلات، نقل محمـد حسـن يحيى غـزلان قـائما بأعمـال مـدير التربيـة والتعلـيم، للواء بني كنانة، ومازن محمـد حسـن الهديرس قـائما بأعمـال مـدير التربية والتعلـيم للواء الشونة الجنوبية، وحـازم عبدالرزاق عبدالرحمن بزبز قـائما بأعمـال مـدير مديريـة الامتحانات العامة/إدارة الامتحانات والاختبارات، إضافة إلى نقل جعفـر محمـود رفـاعي الموسـى قـائما بأعمـال مـدير مديريـة الاختبارات/ إدارة الامتحانات والاختبارات، وسليمان نايف محمد بني سـلامة قـائما بأعمـال مـدير مديريـة الشؤون الإدارية.
--(بترا)
م خ/رق
04/09/2023 14:28:53
MENAFN04092023000117011021ID1107005341
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.