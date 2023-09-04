المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ تدريباته في أوسلو

عمان 4 أيلول (بترا)- يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، تدريباته في العاصمة النرويجية أوسلو، استعدادا للقاء منتخبها يوم الخميس المقبل، في مباراة ودية تأتي في إطار التحضيرات لخوض تصفيات كأس العالم 2026، والتي تنطلق أواخر العام الحالي، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024.

وغادر المنتخب الوطني صباح اليوم متوجها إلى النرويج، بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، حيث يضم الوفد اللاعبين، يزيد أبو ليلى، وعبدالله الزعبي، ومحمد العمواسي، وإحسان حداد، ويوسف أبو الجزر، وفراس شلباية، ومصطفى عيد، ومحمد أبو حشيش، وعبدالله نصيب، ويزن العرب، ومهند خير الله، ومحمود شوكت، ونزار الرشدان، ورجائي عايد، وعبيدة السمارنة، ونور الروابدة، وإبراهيم سعادة، وصالح راتب، ومحمود مرضي، وأنس العوضات، وموسى التعمري، وعلي علوان، وحمزة الدردور، ويزن النعيمات.

ويغادر المنتخب الوطني بعد مباراته مع النرويج إلى أذربيجان للقاء منتخبها يوم 12 الحالي في مباراة ودية ثانية استعدادا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

--(بترا)

خ خ/رق

04/09/2023 14:19:48