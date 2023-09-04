المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ تدريباته في أوسلو

المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ تدريباته في أوسلو
التاريخ
9/4/2023 2:35:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 4 أيلول (بترا)- يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، تدريباته في العاصمة النرويجية أوسلو، استعدادا للقاء منتخبها يوم الخميس المقبل، في مباراة ودية تأتي في إطار التحضيرات لخوض تصفيات كأس العالم 2026، والتي تنطلق أواخر العام الحالي، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024.
وغادر المنتخب الوطني صباح اليوم متوجها إلى النرويج، بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، حيث يضم الوفد اللاعبين، يزيد أبو ليلى، وعبدالله الزعبي، ومحمد العمواسي، وإحسان حداد، ويوسف أبو الجزر، وفراس شلباية، ومصطفى عيد، ومحمد أبو حشيش، وعبدالله نصيب، ويزن العرب، ومهند خير الله، ومحمود شوكت، ونزار الرشدان، ورجائي عايد، وعبيدة السمارنة، ونور الروابدة، وإبراهيم سعادة، وصالح راتب، ومحمود مرضي، وأنس العوضات، وموسى التعمري، وعلي علوان، وحمزة الدردور، ويزن النعيمات.
ويغادر المنتخب الوطني بعد مباراته مع النرويج إلى أذربيجان للقاء منتخبها يوم 12 الحالي في مباراة ودية ثانية استعدادا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.
--(بترا)
خ خ/رق
04/09/2023 14:19:48
MENAFN04092023000117011021ID1107005340
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