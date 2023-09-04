انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول للزراعة التكنولوجية

عمان 4 أيلول (بترا)- رعت سمو الأميرة بسمة بنت علي، مؤسس الحديقة النباتية الملكية، اليوم الاثنين، حفل افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول للزراعة التكنولوجية بعنوان "الزراعة المبتكرة لتحقيق الأمن الغذائي"، الذي تنظمه كلية الزراعة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية.

ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه نحو 200 باحث ومحاضر من 23 دولة عربية وأجنبية، إلى تعزيز الشراكات المحلية والعالمية بين المنظمات والمؤسسات الحكومية وعلى الأصعدة كافة لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي.

وقالت سموها، إن تحقيق التوازن بين الزراعة التقليدية التكنولوجية يعد تحدياً مهماً يتطلب تكامل الجهود وتبادل الخبرات.

وأضافت، إن الاستثمار في الأبحاث والتطوير وتبني التكنولوجيا، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال سيسهم بشكل كبير في تعزيز إمكانيات هذا القطاع وتحقيق الأمن الغذائي للشعوب.

وبينت أن التقدم التكنولوجي السريع والابتكار في مجال الزراعة لهما دور كبير في تحسين الإنتاج الزراعي وضمان توفير الغذاء للجميع.

وأوضحت سموها أنه في ضوء عالم تتسارع فيه التغيرات المناخية والتحولات البيئية يأتي دور الزراعة التكنولوجية والزراعة المبتكرة لتقديم الحلول لمواجهة هذه التحديات، مؤكدة ضرورة التعاون والعمل المشترك لتوفير بيئة مشجعة للابتكار وتطوير تقنيات جديدة لتحقيق مستقبل زراعي مزدهر وأمن غذائي دائم.

بدوره، أكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني حرص الجامعة على الاستجابة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إيلاء الاهتمام الأكبر بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي الكمي والنوعي من خلال التشجيع على التحديث والابتكار في هذا المجال، والتوسع باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة، وإيجاد حلول ابتكارية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والقطاع الزراعي، سيما في ظل التغير المناخي وشح المياه والأزمات والاضطرابات العالمية وأزمات اللجوء وانخفاض المساحات الخضراء.

وأشار الى دور مؤسسات التعليم العالي بضرورة الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وحل مشكلات القطاع من خلال تعزيز الشراكات والانفتاح على جميع الجهات ذات العلاقة، وتوجيه البحث العلمي وطرح برامج أكاديمية تسهم في إيجاد الحلول الابتكارية والرقمية.

من جهته، أشار مندوب المدير العام المساعد والمدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ممثل المنظمة في الأردن المهندس نبيل العساف، إلى أن المنظمة تدعم جهود الأردن لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية منذ عام 1979.

وبين أن عمل (الفاو) في الأردن يرتكز إلى تحسين إدارة المياه وكفاءة الري، وتعزيز صمود وسبل عيش الفئات الضعيفة والمجتمعات الريفية، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي، إضافة إلى الدعم المؤسسي للقطاع الزراعي.

من جانبها، قالت عميد كلية الزراعة التكنولوجية رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتورة أمل العبادي، إن المؤتمر جاء في وقت يواجه فيه الأردن والعالم تحديات عالمية غير مسبوقة أثرت على الأمن الغذائي العالمي، خاصة المتعلقة بالتغيرات المناخية والازدياد السكاني وارتفاع الطلب على الغذاء وشح المياه، إلى جانب أزمات عالمية أثرت على القطاعات الاقتصادية لا سيما قطاع النقل وأثره على سلاسل التزويد.

وأشارت إلى دور الأردن في تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي والدولي نظراً لما يتمتع به من موقع استراتيجي متميز بين القارات و خبرات متراكمة في تطوير القطاع الزراعي وإنتاج الغذاء وأدواته.

ويشكل المؤتمر الذي حضر افتتاحه أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري وعدد من سفراء وممثلي دول شقيقة وصديقة ونقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات، فرصة للمشاركين للإطلاع وتبادل أحدث الممارسات والتطبيقات التكنولوجية والمعرفية الحديثة وأثرها، من خلال أربعة محاور هي: الإنتاج النباتي ووقاية النبات، الإنتاج الحيواني وتربية النحل، التغير المناخي والاستخدام المستدام للمياه والتغذية، وتكنولوجيا إنتاج الأغذية.

وتتضمن فعاليات المؤتمر عرض ومناقشة عدد من الأوراق العلمية والبحثية لعدد من الباحثين المحليين والدوليين من 21 دولة أجنبية وعربية.

وعلى هامش افتتاح المؤتمر افتتحت سمو الأميرة بسمة بنت علي معرض الزراعة المبتكرة لعدد من كبرى الشركات والمؤسسات التي تعنى بالقطاع الزراعي وتطويره.

--(بترا)

رح/م ف/اح

04/09/2023 14:16:45

