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نيجيريا : مقتل 7 أشخاص جراء هجوم مسلح

9/4/2023 2:35:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 أيلول (بترا)- قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب اثنان آخران اليوم الاثنين، في هجوم شنه مسلحون على مسجد في ولاية "كادونا"بشمال غربي نيجيريا.
وبحسب وكالة الأنباء النيجرية، أوضح المتحدث باسم شرطة "كادونا" منصور هارونا أن الهجوم وقع في قرية سايا النائية بمنطقة حكومة إيكارا المحلية بولاية كادونا بينما كان المصلون يستعدون لأداء الصلاة، مضيفًا أن اثنين آخرين أصيبا خلال الهجوم ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
--(بترا)
رصد/رس/ف ق
04/09/2023 14:11:00

MENAFN04092023000117011021ID1107005337

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