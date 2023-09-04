نيجيريا : مقتل 7 أشخاص جراء هجوم مسلح

نيجيريا : مقتل 7 أشخاص جراء هجوم مسلح
التاريخ
9/4/2023 2:35:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 4 أيلول (بترا)- قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب اثنان آخران اليوم الاثنين، في هجوم شنه مسلحون على مسجد في ولاية "كادونا"بشمال غربي نيجيريا.
وبحسب وكالة الأنباء النيجرية، أوضح المتحدث باسم شرطة "كادونا" منصور هارونا أن الهجوم وقع في قرية سايا النائية بمنطقة حكومة إيكارا المحلية بولاية كادونا بينما كان المصلون يستعدون لأداء الصلاة، مضيفًا أن اثنين آخرين أصيبا خلال الهجوم ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
--(بترا)
رصد/رس/ف ق
04/09/2023 14:11:00
MENAFN04092023000117011021ID1107005337
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