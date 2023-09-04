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الملك يستقبل وزير الخارجية الياباني

9/4/2023 2:35:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 أيلول (بترا)- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، الذي يزور المملكة للمشاركة في اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين الأردن واليابان.
وتناول اللقاء عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتوسيع التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والدفاعية.
كما تطرق اللقاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى مخرجات زيارة جلالة الملك إلى اليابان في شهر نيسان الماضي، وأهمية البناء عليها لخدمة المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
وأعرب جلالة الملك عن تقديره لدعم اليابان للأردن في مختلف القطاعات، مشيرا إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة وزير الخارجية الياباني في قطاعي الاقتصاد والطاقة.
كما ثمّن جلالته دعم اليابان للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة، بالإضافة إلى الدعم المقدم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وتطرق اللقاء إلى أزمة اللاجئين وآثارها على المجتمعات المستضيفة، وأهمية الاستمرار بتوفير الدعم الدولي بهذا الخصوص وتمكين اللاجئين من العودة الطوعية والآمنة إلى بلدانهم.
وجرى بحث مجمل المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والمساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الياباني في عمان جيرو أوكوياما.
--(بترا)
ف ق
04/09/2023 14:07:22

MENAFN04092023000117011021ID1107005336

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