16 شركة أردنية تشارك بمعرض سيملس السعودية للمدفوعات

عمان 4 أيلول(بترا)- تشارك 16 شركة أردنية متخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفعاليات مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية" للمدفوعات الذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين، بمدينة الرياض السعودية تحت شعار "نمكن لتبتكر".

وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة في بيان، اليوم الاثنين، إن المشاركة الأردنية بالمعرض من خلال جناح خاص تأتي في غاية الأهمية في ضوء مشاركة حوالي 500 شركة دولية و 200 شركة تقنية ناشئة.

وأكد أن المعرض يشكل فرصة كبيرة أمام الشركات الأردنية لفتح أسواق جديدة لتصدير خدماتها، بالإضافة إلى الاطلاع على آخر التطورات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وبين أن حضور الشركات الأردنية بهذا المعرض يمكنها من بناء شراكات دولية وجذب المزيد من الاستثمارات، ما يسهم في تعزيز موقع المملكة ليكون مركزا استثماريا جاذبا للابتكار الرقمي ومنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع، وتطويره ليصبح مركزا لتقديم الخدمات الممكنة رقميا عالية القيمة والاستفادة من مجموعات المهارات والبنية التحتية والمنظومة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة.

وأوضح الرواجبة، أن السعودية تعد من الأسواق المهمة والواعدة بالنسبة للشركات الأردنية التي تعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى وجود العديد الشركات الوطنية التي تعمل بهذا السوق واستطاعت أن تحقق قصص نجاح كبيرة.

يذكر أن مؤتمر "سيملس" يعد أحد أكبر المؤتمرات الدولية المتخصصة في مجال المدفوعات، حيث يُقام على مدار 23 عاماً، بوصفه ملتقى للخبراء والمتخصصين، ويعد الحدث المتخصص في مجال المدفوعات بشكل عام، ويغطي أحدث الابتكارات والفرص المستقبلية في قطاع المدفوعات، والتقنية المالية، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، وأقيم هذه السنة لأول مرة في الرياض.

وعبر عن أمله بأن تسهم المشاركة الأردنية في معرض "سيملس السعودية"، بفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، وأن يكون المعرض بوابة لإقامة شراكة حقيقية لها تسهم في توسعها ووجودها في العديد من الدولة.

وأشار إلى أن الشركات الأردنية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطعت شوطا كبيرا من التطور والنمو، وباتت مساندا لكثير من دول المنطقة، من خلال توفير حلول لمختلف قطاعتها الاقتصادية والخدمية ولديها قدرات وخبرات كبيرة واسعة بمجال البرمجة والتحول الرقمي.

وبين الرواجبة، أن الشركات الأردنية تصدر اليوم الكثير من خدماتها بمجال البرمجيات إلى العديد من الدول العربية والأجنبية، بالإضافة إلى الكفاءات والخبرات المتخصصة، لافتا إلى وجود شركات عالمية فتحت مكاتب إقليمية لها بالمملكة للاستفادة من الخبرات والكفاءات الأردنية، لتصدير أعمالها إلى مختلف الأسواق.

--(بترا)

س ص/أ م/ ف ج

04/09/2023 13:27:39