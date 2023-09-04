Tuesday, 05 September 2023 02:13 GMT

البرلمان العربي يدعو إلى مواجهة الفقر في المنطقة العربية

9/4/2023 2:35:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 4 أيلول (بترا)- دعا البرلمان العربي إلى تضافر جهود الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، لمواجهة جميع أشكال الفقر بالمنطقة العربية من خلال توطين ثقافة العمل الخيري.
وأكد البرلمان في بيان اليوم الاثنين، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يصادف 5 أيلول من كل عام، أن ما تشهده المنطقة العربية من أزمات إنسانية متلاحقة يتطلب دعما وتعزيزا للعمل الخيري، وتوعية المواطن العربي بأهمية المشاركة في الأنشطة الخيرية وتقديم يد العون للمحتاجين، لإيجاد مجتمعات أكثر تماسكا وقادرة على مواجهة التحديات والنهوض بمستوى شعوبها.
وأشار إلى أن القضاء على الفقر بجميع صوره من أبرز تحديات دول العالم، مبينا أن الأمم المتحدة وضعته على قائمة أهداف تحقيق التنمية المستدامة.
وثمن البرلمان العربي جهود الدول العربية بهذا الشأن وما يقدمونه من مساعدات إنسانية للدول والشعوب التي تواجه ظروفا حرجة تتطلب مد يد العون لها.
--(بترا)
ن ا/م ف/ ف ج
04/09/2023 13:13:35

MENAFN04092023000117011021ID1107005331

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث