البرلمان العربي يدعو إلى مواجهة الفقر في المنطقة العربية

البرلمان العربي يدعو إلى مواجهة الفقر في المنطقة العربية
التاريخ
9/4/2023 2:35:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القاهرة 4 أيلول (بترا)- دعا البرلمان العربي إلى تضافر جهود الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، لمواجهة جميع أشكال الفقر بالمنطقة العربية من خلال توطين ثقافة العمل الخيري.
وأكد البرلمان في بيان اليوم الاثنين، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يصادف 5 أيلول من كل عام، أن ما تشهده المنطقة العربية من أزمات إنسانية متلاحقة يتطلب دعما وتعزيزا للعمل الخيري، وتوعية المواطن العربي بأهمية المشاركة في الأنشطة الخيرية وتقديم يد العون للمحتاجين، لإيجاد مجتمعات أكثر تماسكا وقادرة على مواجهة التحديات والنهوض بمستوى شعوبها.
وأشار إلى أن القضاء على الفقر بجميع صوره من أبرز تحديات دول العالم، مبينا أن الأمم المتحدة وضعته على قائمة أهداف تحقيق التنمية المستدامة.
وثمن البرلمان العربي جهود الدول العربية بهذا الشأن وما يقدمونه من مساعدات إنسانية للدول والشعوب التي تواجه ظروفا حرجة تتطلب مد يد العون لها.
--(بترا)
ن ا/م ف/ ف ج
04/09/2023 13:13:35
MENAFN04092023000117011021ID1107005331
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