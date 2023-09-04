البرلمان العربي يدعو إلى مواجهة الفقر في المنطقة العربية

القاهرة 4 أيلول (بترا)- دعا البرلمان العربي إلى تضافر جهود الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، لمواجهة جميع أشكال الفقر بالمنطقة العربية من خلال توطين ثقافة العمل الخيري.

وأكد البرلمان في بيان اليوم الاثنين، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يصادف 5 أيلول من كل عام، أن ما تشهده المنطقة العربية من أزمات إنسانية متلاحقة يتطلب دعما وتعزيزا للعمل الخيري، وتوعية المواطن العربي بأهمية المشاركة في الأنشطة الخيرية وتقديم يد العون للمحتاجين، لإيجاد مجتمعات أكثر تماسكا وقادرة على مواجهة التحديات والنهوض بمستوى شعوبها.

وأشار إلى أن القضاء على الفقر بجميع صوره من أبرز تحديات دول العالم، مبينا أن الأمم المتحدة وضعته على قائمة أهداف تحقيق التنمية المستدامة.

وثمن البرلمان العربي جهود الدول العربية بهذا الشأن وما يقدمونه من مساعدات إنسانية للدول والشعوب التي تواجه ظروفا حرجة تتطلب مد يد العون لها.

--(بترا)

ن ا/م ف/ ف ج

04/09/2023 13:13:35

