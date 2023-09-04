الأوقاف الفلسطينية: اقتحام الأقصى 23 مرة الشهر الماضي

الأوقاف الفلسطينية: اقتحام الأقصى 23 مرة الشهر الماضي
التاريخ
9/4/2023 2:35:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
رام الله 4 أيلول (بترا)- قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية حاتم البكري، إن المستوطنين المتطرفين اليهود بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 23 مرة على فترتين صباحية ومسائية.
وأضاف في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن اقتحامات المستوطنين تخللتها تأدية طقوس تلمودية، وجولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، فيما احتفل المستوطنون بعقد قران يهودي مقابل حائط البراق والمسجد الأقصى، كما منع الاحتلال استكمال أعمال الترميم في المسجد الأقصى المبارك.
وبين أن الاحتلال منع رفع الأذان في 51 وقتا بالحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، بالإضافة إلى إغلاقه في السادس عشر من الشهر الماضي بحجة الأعياد اليهودية، ومنع المصلين من الصلاة فيه، واعتدى على زاوية ومسجد الشبلي في البلدة القديمة، بعد تكسير زجاج الأضرحة والمسجد.
وأردف: اعتدى الاحتلال ومستوطنوه على مسجد قيطون في البلدة القديمة من الخليل من خلال وضع عشب صناعي، في خطوة تمهيدية للاستيلاء عليه واستخدام قطعان المستوطنين له، كما اعتدَوا على الأراضي الوقفية في مشهد الأربعين من خلال وضع الخيام في المكان.
وشدد البكري على أن ما يقوم به الاحتلال في الآونة الأخيرة من زيادة وتيرة الاعتداءات على المساجد والأماكن الدينية، ما هو إلا سياسة تندرج تحت إطار التطهير الديني والعرقي، داعيا المواطنين الفلسطينيين وجميع المؤسسات إلى القيام بواجباتهم لمحاربة مخططات الاحتلال بالسيطرة على البلدة القديمة، وتعزيز الرباط في المسجد الأقصى من أجل صد اقتحامات المستوطنين، وإفشال مخططاتهم.
--(بترا)
م ف/ ف ج
04/09/2023 13:11:31
MENAFN04092023000117011021ID1107005330
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