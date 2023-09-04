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الأوقاف الفلسطينية: اقتحام الأقصى 23 مرة الشهر الماضي

9/4/2023 2:35:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 4 أيلول (بترا)- قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية حاتم البكري، إن المستوطنين المتطرفين اليهود بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 23 مرة على فترتين صباحية ومسائية.
وأضاف في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن اقتحامات المستوطنين تخللتها تأدية طقوس تلمودية، وجولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، فيما احتفل المستوطنون بعقد قران يهودي مقابل حائط البراق والمسجد الأقصى، كما منع الاحتلال استكمال أعمال الترميم في المسجد الأقصى المبارك.
وبين أن الاحتلال منع رفع الأذان في 51 وقتا بالحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، بالإضافة إلى إغلاقه في السادس عشر من الشهر الماضي بحجة الأعياد اليهودية، ومنع المصلين من الصلاة فيه، واعتدى على زاوية ومسجد الشبلي في البلدة القديمة، بعد تكسير زجاج الأضرحة والمسجد.
وأردف: اعتدى الاحتلال ومستوطنوه على مسجد قيطون في البلدة القديمة من الخليل من خلال وضع عشب صناعي، في خطوة تمهيدية للاستيلاء عليه واستخدام قطعان المستوطنين له، كما اعتدَوا على الأراضي الوقفية في مشهد الأربعين من خلال وضع الخيام في المكان.
وشدد البكري على أن ما يقوم به الاحتلال في الآونة الأخيرة من زيادة وتيرة الاعتداءات على المساجد والأماكن الدينية، ما هو إلا سياسة تندرج تحت إطار التطهير الديني والعرقي، داعيا المواطنين الفلسطينيين وجميع المؤسسات إلى القيام بواجباتهم لمحاربة مخططات الاحتلال بالسيطرة على البلدة القديمة، وتعزيز الرباط في المسجد الأقصى من أجل صد اقتحامات المستوطنين، وإفشال مخططاتهم.
--(بترا)
م ف/ ف ج
04/09/2023 13:11:31

MENAFN04092023000117011021ID1107005330

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