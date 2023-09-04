منتخب الأشبال والزهرات للتايكواندو يشارك ببطولة آسيا

منتخب الأشبال والزهرات للتايكواندو يشارك ببطولة آسيا
التاريخ
9/4/2023 2:35:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 4 أيلول (بترا)- يشارك المنتخب الوطني للأشبال والزهرات في بطولة آسيا الخامسة التي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.
وغادر وفد المنتخب الوطني للأشبال والزهرات اليوم، عمان متوجها إلى بيروت استعدادا للمشاركة في البطولة.
ويطمح المنتخب للعودة من لبنان بنتائج جيدة تليق بسمعة التايكواندو الأردنية.
--(بترا)
خ خ/أ م/ ف ج
04/09/2023 13:05:07
MENAFN04092023000117011021ID1107005329
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.