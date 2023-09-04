منتخب الأشبال والزهرات للتايكواندو يشارك ببطولة آسيا

عمان 4 أيلول (بترا)- يشارك المنتخب الوطني للأشبال والزهرات في بطولة آسيا الخامسة التي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل. وغادر وفد المنتخب الوطني للأشبال والزهرات اليوم، عمان متوجها إلى بيروت استعدادا للمشاركة في البطولة. ويطمح المنتخب للعودة من لبنان بنتائج جيدة تليق بسمعة التايكواندو الأردنية. --(بترا) خ خ/أ م/ ف ج 04/09/2023 13:05:07

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