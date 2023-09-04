الأمانة: 3 آلاف ملاحظة وشكوى الشهر الماضي

الأمانة: 3 آلاف ملاحظة وشكوى الشهر الماضي
التاريخ
9/4/2023 2:35:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 4 أيلول (بترا)- تلقت دائرة خدمة الجمهور في أمانة عمان (2967) شكوى وملاحظة وردت إلى مديريات المناطق الشهر الماضي عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة، وتطبيق الأجهزة الذكية، ومركز الاتصال الموحد.
وقال مدير الدائرة سليمان البسطامي إن نسبة إغلاق هذه الشكاوى والملاحظات، بلغت 90 بالمئة، وحسب الموعد المحدد، وتوزعت معظمها بين تراكم نفايات، ونظافة شوارع، وشكاوى أبنية ومنشآت مخالفة وغيرها.
--(بترا)
ع ع/ ف ج
04/09/2023 13:03:04
MENAFN04092023000117011021ID1107005328
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