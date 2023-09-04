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الأمانة: 3 آلاف ملاحظة وشكوى الشهر الماضي

9/4/2023 2:35:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 أيلول (بترا)- تلقت دائرة خدمة الجمهور في أمانة عمان (2967) شكوى وملاحظة وردت إلى مديريات المناطق الشهر الماضي عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة، وتطبيق الأجهزة الذكية، ومركز الاتصال الموحد.
وقال مدير الدائرة سليمان البسطامي إن نسبة إغلاق هذه الشكاوى والملاحظات، بلغت 90 بالمئة، وحسب الموعد المحدد، وتوزعت معظمها بين تراكم نفايات، ونظافة شوارع، وشكاوى أبنية ومنشآت مخالفة وغيرها.
--(بترا)
ع ع/ ف ج
04/09/2023 13:03:04

MENAFN04092023000117011021ID1107005328

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