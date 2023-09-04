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39.6 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

9/4/2023 2:35:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 أيلول (بترا)- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الاثنين، عند 39.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.90 دينار لجهة البيع.
وبحسب النشرة الصباحية للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 46.60 و 35.20 دينار على التوالي.
واستهل المعدن الأصفر تعاملاته الأسبوعية بالأسواق العالمية اليوم، عند 1945 دولارا للأونصة الواحدة.
--(بترا)
س ص/أ م/اح
04/09/2023 12:44:23

MENAFN04092023000117011021ID1107005326

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