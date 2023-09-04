Tuesday, 05 September 2023 02:13 GMT

الاردن يشارك باجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين

9/4/2023 2:35:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 4 أيلول (بترا)- شارك مندوب الاردن لدى الجامعة العربية السفير امجد العضايلة في اعمال اجتماعات الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين.

ويبحث المندوبون الدائمون على مدى يومين البنود المدرجة على جدول أعمال دورة المجلس على مستوى وزراء الخارجية التي تبدأ أعمالها بعد غد الأربعاء وتشمل 9 بنود رئيسية.

ويتصدر جدول الاعمال بند العمل العربي المشترك، اضافة الى متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة تطورات الاستيطان والجدار، والانتفاضة والأسرى واللاجئين، ودعم موازنة الأونروا والتنمية، ودعم موازنة دولة فلسطين، وصمود الشعب الفلسطيني، وسرقة إسرائيل للمياه العربية في الأراضي المحتلة والجولان العربي السوري المحتل.


وخلال الجلسة الافتتاحية سلم مندوب مصر السفير محمد مصطفى رئاسة الدورة 160 لمندوب المملكة المغربية لدى الجامعة العربية السفير أحمد التازي,

--(بترا)


ن ا/ اح

04/09/2023 12:42:27

MENAFN04092023000117011021ID1107005325

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث