إصابة فلسطينيين باقتحام مخيم جنين

رام الله 4 أيلول (بترا)- أصيب عدد من الفلسطينيين بجراح مختلفة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن عدد الإصابات برصاص الاحتلال التي سجلت خلال اقتحام المخيم وصل إلى خمس إصابات بينها جروح خطيرة ومتوسطة وطفيفة.

وهذه هي المرة الأولى منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على جنين في تموز الماضي، تدخل قوات ما يسمى "حرس الحدود" والجيش بمساعدة جهاز (شاباك) إلى المخيم لاعتقال فلسطينيين.

الى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت أربعة عشر فلسطينيا، فيما دارت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال قرب طوباس .

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، وحولتهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

من جهة اخرى، صادرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، كتبا مدرسية من حقائب طلبة أثناء توجههم إلى المدرسة الشرعية، وروضة "رياض الأقصى" الواقعتين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إن شرطة الاحتلال اعترضت عددا من الطلبة وفتشت حقائبهم، واستولت على الكتب بحجة أنها من المنهاج الفلسطيني ووجود علم فلسطين عليها.

--(بترا)

م ف/ أ أ/اح

04/09/2023 12:06:12