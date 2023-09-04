عمان 4 أيلول (بترا) - فرضت فرنسا اليوم الاثنين، حظرا على ارتداء الفتيات للعباءات الإسلامية، كما حظرت على الفتيان ارتداء القمصان في المدارس الحكومية، رغم أن القانون الفرنسي يفرض فصلا صارما بين الدولة والدين.

وجاءت هذه الخطوة مع بدء العام الدراسي الجديد، بقرار من وزير التعليم الفرنسي الجديد غابريل أتال.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أعلن أتال، في وقت سابق بأنه سيحظر ارتداء العباءة في المدارس الفرنسية.

وأضاف أن ارتداء هذا الزي الإسلامي يعد انتهاكا للقوانين العلمانية الصارمة المطبقة في مجال التعليم في البلاد.

وأشار إلى أن القرار جاء بعد شهور من الجدل بشأن ارتداء العباءات في المدارس الفرنسية، حيث تحظر السلطات ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية منذ عام 2004.

يذكر أن جمعية لحماية حقوق المسلمين تقدمت بشكوى إلى مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن ما بين 5ر3 مليون و 6 ملايين مسلم يعيشون في فرنسا، وهي دولة يبلغ تعداد سكانها 67 مليون نسمة.

وأثار العرض العلني للرموز التي ينظر إليها على أنها دينية، الجدل بشكل متكرر، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالإسلام.

-- (بترا)

رص/رس/ب ط

04/09/2023 11:50:50