فرنسا تحظر ارتداء الطالبات المسلمات للعباءات في المدارس الحكومية
التاريخ
9/4/2023 2:35:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 4 أيلول (بترا) - فرضت فرنسا اليوم الاثنين، حظرا على ارتداء الفتيات للعباءات الإسلامية، كما حظرت على الفتيان ارتداء القمصان في المدارس الحكومية، رغم أن القانون الفرنسي يفرض فصلا صارما بين الدولة والدين.
وجاءت هذه الخطوة مع بدء العام الدراسي الجديد، بقرار من وزير التعليم الفرنسي الجديد غابريل أتال.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أعلن أتال، في وقت سابق بأنه سيحظر ارتداء العباءة في المدارس الفرنسية.
وأضاف أن ارتداء هذا الزي الإسلامي يعد انتهاكا للقوانين العلمانية الصارمة المطبقة في مجال التعليم في البلاد.
وأشار إلى أن القرار جاء بعد شهور من الجدل بشأن ارتداء العباءات في المدارس الفرنسية، حيث تحظر السلطات ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية منذ عام 2004.
يذكر أن جمعية لحماية حقوق المسلمين تقدمت بشكوى إلى مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد.
وتشير التقديرات إلى أن ما بين 5ر3 مليون و 6 ملايين مسلم يعيشون في فرنسا، وهي دولة يبلغ تعداد سكانها 67 مليون نسمة.
وأثار العرض العلني للرموز التي ينظر إليها على أنها دينية، الجدل بشكل متكرر، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالإسلام.
-- (بترا)
رص/رس/ب ط
04/09/2023 11:50:50
MENAFN04092023000117011021ID1107005323
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