إسقاط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية محملة بمواد مخدرة
التاريخ
9/4/2023 2:35:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 4 أيلول (بترا) - أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم الاثنين، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية، وذلك انطلاقاً من جهود القوات المسلحة في المحافظة على أمن واستقرار المملكة وحماية حدودها، والتزاماً منها بواجبها الوطني تجاه الوطن.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".
وبيّن المصدر أنه تم العثور على الطائرة محملة بكمية من مادة الكرستال، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.
-- (بترا)
ل م/ب ط
04/09/2023 11:36:06
MENAFN04092023000117011021ID1107005321
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