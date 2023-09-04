الذهب يربح 5 دولارات في المعاملات الفورية
التاريخ
9/4/2023 2:35:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 4 أيلول (بترا) - ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الاثنين، وربحت نحو 5 دولارات.
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، زاد المعدن الأصفر بنسبة 0.26 بالمئة أو ما يعادل 5.02 دولار ليصل إلى 1945.18 دولار للأونصة، فيما زادت عقود الذهب، تسليم أيلول 2023 بنسبة 0.21 بالمئة أو ما يعادل 4.05 دولار لتصل إلى 1971.15 دولار للأونصة.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
04/09/2023 11:24:41
MENAFN04092023000117011021ID1107005320
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