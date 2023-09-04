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الذهب يربح 5 دولارات في المعاملات الفورية

9/4/2023 2:35:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 أيلول (بترا) - ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الاثنين، وربحت نحو 5 دولارات.
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، زاد المعدن الأصفر بنسبة 0.26 بالمئة أو ما يعادل 5.02 دولار ليصل إلى 1945.18 دولار للأونصة، فيما زادت عقود الذهب، تسليم أيلول 2023 بنسبة 0.21 بالمئة أو ما يعادل 4.05 دولار لتصل إلى 1971.15 دولار للأونصة.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
04/09/2023 11:24:41

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