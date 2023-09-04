المدرب التونسي معلى يلتحق بالفيصلي
التاريخ
9/4/2023 2:35:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 4 أيلول (بترا) - التحق المدرب التونسي وسيم معلى بفريق النادي الفيصلي لكرة القدم، للانضمام إلى الجهاز الفني الذي يقوده أيضا التونسي غازي الغرايري.
ووصل معلى إلى عمان ليلة أمس، بانتظار اجتماعه مع إدارة النادي، قبل الالتحاق بالتدريبات اعتبارا من اليوم.
وجاء استدعاء التونسي معلى، عقب استقالة المدرب العام حسونة الشيخ الذي غادر منصبه الأسبوع الماضي، ما استدعى التعاقد مع التونسي معلى.
ويستعد فريق الفيصلي لمشاركة تاريخية في دوري أبطال آسيا، حيث يستهل مشواره في البطولة الآسيوية يوم 18 الشهر الحالي باستضافة فريق ناساف الأوزبكي.
-- (بترا)
خ خ/ب ط
04/09/2023 11:21:42
MENAFN04092023000117011021ID1107005319
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