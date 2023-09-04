المدرب التونسي معلى يلتحق بالفيصلي

عمان 4 أيلول (بترا) - التحق المدرب التونسي وسيم معلى بفريق النادي الفيصلي لكرة القدم، للانضمام إلى الجهاز الفني الذي يقوده أيضا التونسي غازي الغرايري.

ووصل معلى إلى عمان ليلة أمس، بانتظار اجتماعه مع إدارة النادي، قبل الالتحاق بالتدريبات اعتبارا من اليوم.

وجاء استدعاء التونسي معلى، عقب استقالة المدرب العام حسونة الشيخ الذي غادر منصبه الأسبوع الماضي، ما استدعى التعاقد مع التونسي معلى.

ويستعد فريق الفيصلي لمشاركة تاريخية في دوري أبطال آسيا، حيث يستهل مشواره في البطولة الآسيوية يوم 18 الشهر الحالي باستضافة فريق ناساف الأوزبكي.

-- (بترا)

خ خ/ب ط

04/09/2023 11:21:42