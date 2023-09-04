3 قرارات لـ مصطفى كامل فى أسبوع بنقابة الموسيقيين.. تعرف عليها
التاريخ
9/4/2023 2:33:53 PM
(MENAFN- Youm7) يواصل الفنان مصطفي كامل ، نقيب المهن الموسيقية، الارتقاء بالنقابة والتصدى لكل من يخالف التعليمات والقواعد للحفاظ على الأخلاقيات العامة والقيم المصرية والعربية، ومن هنا اتخذ مصطفى كامل 3 قرارات خلال هذا الأسبوع.
كانت أولى هذه القرارات، إيقاف كل من: عمر كمال وحمو بيكا أسبوعًا عن العمل وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، بسبب تقديمهما فيديو يتضمن ألفاظ مسيئة نشرها الثنائي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت ثانى القرارات، منع تصاريح الغناء للمطربة اللبنانية سارة محمود زكريا داخل جمهورية مصر العربية لما "أقذفته" بحفلها بالساحل الشمالي حيث انحرفت بالجمهور انحرافًا أخلاقيًا من خلال ألفاظ وإيحاءات تخرج عن الأخلاقيات العامة والقيم المصرية والعربية.
وجاءت ثالث القرارات، تغريم منظم الحفلات ياسر الحريري مبلغ 100 ألف جنيه لاستقدامه المطربة سارة زكريا مع علمه بتاريخها في الخروج عن تقاليد المسرح وإقدام الجمهور ومشاركته معها على المسرح.
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