كانت أولى هذه القرارات، إيقاف كل من: عمر كمال وحمو بيكا أسبوعًا عن العمل وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، بسبب تقديمهما فيديو يتضمن ألفاظ مسيئة نشرها الثنائي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت ثانى القرارات، منع تصاريح الغناء للمطربة اللبنانية سارة محمود زكريا داخل جمهورية مصر العربية لما "أقذفته" بحفلها بالساحل الشمالي حيث انحرفت بالجمهور انحرافًا أخلاقيًا من خلال ألفاظ وإيحاءات تخرج عن الأخلاقيات العامة والقيم المصرية والعربية.

وجاءت ثالث القرارات، تغريم منظم الحفلات ياسر الحريري مبلغ 100 ألف جنيه لاستقدامه المطربة سارة زكريا مع علمه بتاريخها في الخروج عن تقاليد المسرح وإقدام الجمهور ومشاركته معها على المسرح.