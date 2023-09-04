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مصطفى كامل يكرم وليد توفيق فى مقر نقابة المهن الموسيقية.. صور

9/4/2023 2:33:53 PM
(MENAFN- Youm7) كرم النجم مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، النجم وليد توفيق ، داخل مقر النقابة، على مشواره الغنائى الملىء بالنجاحات، وذلك بحضور عدد من أعضاء النقابة، منهم المطرب حلمي عبد الباقي.

أعرب النجم
وليد توفيق
عن سعادته بتكريمه من نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النجم مصطفى كامل، وقال: التكريم أعتبره وسامًا على صدري لم أنسه طول حياتي والغناء والنجاح في مصر له طعم تاني".
وقال النجم مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين: يسعدني كنقابة وأعضائها تكريم قيمة فنية عربية بحجم النجم وليد توفيق الذي متعنا بفنه ويعتبر نموذجا لكل مطرب عاوز يكمل حياته لأن الفنان ليس شهرة فقط وإنما نجاح وقيمة وعطاء.
وأعرب مؤخرا النجم اللبناني وليد توفيق عن سعادته بنجاح حفله الأخير بمحكى القلعة ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء.
وقال توفيق فى تصريح لـ"اليوم السابع": "جمهور مصر العظيم كان واحشنى وكنت متشوقا للقائه بعد طول غياب، منها لله الكورونا اللى أبعدتنى عن شعب مصر العظيم، الجمهور المصرى ذواق ومضياف، وأشكرهم على حسن استقبالهم وتفاعلهم فى الحفل".
وأضاف وليد توفيق: "بصراحة استمتعت بوجودى ضمن مهرجان القلعة الذى أعتبره قيمة فنية كبيرة وتشرفت بالمشاركة به، وأتمنى أن أشارك فيه كل عام".
وطرح مؤخرا النجم وليد توفيق أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان "أصحاب السعادة"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكافة المنصات الموسيقية، وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيي، توزيع محمد عباس، وأخرج الكليب ساري منير.
كما انتهى النجم وليد توفيق من تصوير كليب أغنية "مصر يا أم السلام"، حيث قدمها فى السابق وغناها فى الحفلات على شكل أغنية سنجل، ليقرر طرحها كفيديو كليب وقام بتصويرها فى الأهرامات.
وكان الفنان وليد توفيق والمطربة يارا اللبنانية، قد طرحا أغنية جديدة تجمعهما سويًا تحمل اسم "أول وآخر غرام"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات منذر درويش، وألحان سليم سلامة، وتوزيع مصطفى عبد الرضا.
الأغنية من فكرة منذر درويش والتي قام بإهدائها لزوجته بمناسبة نهاية العام، وكذلك بمناسبة ذكرى زواجهما، ويعتبر هذا الديو أول عمل فني يجمع بين وليد توفيق ويارا، والذي يقدم لأول مرة في مشواره الفني ديو غنائيا مع إحدى مطربات بلده.












































































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