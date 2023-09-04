وقامت رنا باختيار أغنيتين حتى الآن وهما من تأليف سلمى رشيد، وأسامة محرز، ومن ألحان مودي سعيد محمد خلف، وتوزيع عمر إسماعيل، وأحمد عبد السلام، وما زالت رنا في مرحلة اختيار باقي اغنيات الميني ألبوم حرصًا منها على أن تقدم للجمهور شكلاً مختلفًا عن ما قدمته سابقا.

وكانت آخر أعمال رنا سماحة الغنائية، هي أغنية طوب الأرض، التي تعاونت فيها مع الشاعر محمود سليم، ألحان تيام على، توزيع تامر نور، تنفيذ وليد نجم، وسامر أبو طالب.

وأعربت رنا سماحة مؤخراً، عن فخرها بمهرجان العلمين، حيث أشادت به وأكدت أنه مهرجان عالمي، هذا بجانب حديثها عن مدينة العلمين والتطورات التي شهدتها في الفترة الأخيرة، حيث قالت: مدينة العلمين بها كافة الخدمات، وفي المستقبل هتكون أفضل مدينة.

وأضافت رنا سماحة خلال حوارها في قناة إكسترا نيوز: العلمين بها أفضل بحر، وأفضل طقس في المنطقة العربية، وهو ما يمكننا من الاستمتاع بالأجواء الصيفية الممتعة.