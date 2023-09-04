رنا سماحة تتعاون مع سلمى رشيد وأسامة محرز فى ألبومها الجديد
التاريخ
9/4/2023 2:33:53 PM
(MENAFN- Youm7) تستعد الفنانة رنا سماحة لتقديم ميني ألبوم جديد، ستتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والمؤلفين والمحلنين، وتقدم خلال الألبوم لونًا جديدا من الأغاني التي لم يعتد عليها الجمهور.
وقامت رنا باختيار أغنيتين حتى الآن وهما من تأليف سلمى رشيد، وأسامة محرز، ومن ألحان مودي سعيد محمد خلف، وتوزيع عمر إسماعيل، وأحمد عبد السلام، وما زالت رنا في مرحلة اختيار باقي اغنيات الميني ألبوم حرصًا منها على أن تقدم للجمهور شكلاً مختلفًا عن ما قدمته سابقا.
وكانت آخر أعمال رنا سماحة الغنائية، هي أغنية طوب الأرض، التي تعاونت فيها مع الشاعر محمود سليم، ألحان تيام على، توزيع تامر نور، تنفيذ وليد نجم، وسامر أبو طالب.
وأعربت رنا سماحة مؤخراً، عن فخرها بمهرجان العلمين، حيث أشادت به وأكدت أنه مهرجان عالمي، هذا بجانب حديثها عن مدينة العلمين والتطورات التي شهدتها في الفترة الأخيرة، حيث قالت: مدينة العلمين بها كافة الخدمات، وفي المستقبل هتكون أفضل مدينة.
وأضافت رنا سماحة خلال حوارها في قناة إكسترا نيوز: العلمين بها أفضل بحر، وأفضل طقس في المنطقة العربية، وهو ما يمكننا من الاستمتاع بالأجواء الصيفية الممتعة.
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