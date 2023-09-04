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مهرجان الإسكندرية السينمائى يكرم ابن مصر الفنان اليونانى كوستاس فيرس

9/4/2023 2:33:52 PM
(MENAFN- Youm7) قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة تكريم ابن مصر الفنان اليوناني كوستاس فيرس بالدورة الـ 39 للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.



ترجع أصول مولد الفنان "كوستاس فيراس" إلى حي شبرا العريق بالقاهرة، وقد درس الإخراج السينمائي باليونان وأخرج للسينما أكثر من 60 فيلما، وقبل أن يعمل كمخرج مستقل عمل كمساعد مخرج لعدد من كبار مخرجي أوروبا ثم أصبح بعدها رائدًا ثقافيًا فيما عرف بمجموعة تطوير السينما اليونانية الجديدة.



وقد تعاون على مر تاريخه مع عدد من أقرانه الفرنسيين واليونانيين لإنتاج أعمال موسيقية ومسرحية وسينمائية ، منذ 1073 انتعش مشواره الفني بشكل عام وفي السينما بشكل خاص حيث حصل على جائزة الدب الفضي عام 1984 من مهرجان برلين السينمائي عن فيلمه Rembetiko كما قام باخراج وكتابة العديد من الأعمال التلفزيونية وحصلت معظم أفلامه السينمائية على جوائز وتكريمات في محافل ومهرجانات دولية مثل جائزة إنجاز العمر من مهرجان سميرنا إلى جانب أكثر من اثنى عشرة جائزة وتنويه خاص .كما حوى مشواره السينمائي علي بعض الأعمال الهامة مثل "the murdress” , "Prometh2nd person” و " two moons in August” وغيرها.



جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .







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