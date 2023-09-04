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أحمد العمرى ينشد ماشي في نور الله والجمهور يردد معه بمحكى القلعة

9/4/2023 2:33:52 PM
(MENAFN- Youm7) أنشد المنشد أحمد العمرى مديح "ماشي في نور الله ، والذى يعد أحد ابتهالات الشيخ الراحل محمد الطوخي خلال فاعليات مهرجان وتفاعل معها الجمهور ورددها معه خلال مهرجان محكي القلعة.
وكان قد بدأ المنشد احمد العمرى فقرته الفنية بالدورة الـ 31 من المهرجان وسط ترحاب الجمهور الشديد به، والذى حضر بكثافة قبل ساعات من بدء الحفل.
برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 يشمل عروضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبدالعزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.
ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

أحمد العمرى ينشد ماشي في نور الله والجمهور يرددها معه


فاعليات محكي القلعة


الجمهور فى محكي القلعة

أحمد العمرى ينشد ماشي في نور الله والجمهور يرددها معه


أحمد العمرى


أحمد العمرى ينشد ماشي في نور الله والجمهور يرددها معه



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