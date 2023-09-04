مهنة الطب شاقة، ولكنها ممتعة للمجتهد الدءوب الذي يصر على ممارسة عمله بإتقان وتفان أينما ذهب، بعد فترة من الدراسة والتخرج جاء التكليف للطبيبة بالذهاب إلى إحدى محافظات الصعيد تحديدًا

محافظة قنا ، وكانت هذه المرة هي المرة الأولى التي تخرج فيها شيماء من محافظة الإسكندرية، الأمر الذي جعل والديها يشعران وكأن صغيرتهما ذاهبة لقارة أخرى.

رحلة قطار استغرقت قرابة الـ 15 ساعة، كان مصاحبها فيها والدها، بعين مليئة بالدموع والقلق لكنه أصر على توجيه ابنته إلى تحقيق مستقبلها وممارسة عملها، حتى بعدما قام بتوصيلها لمكان عملها الفعلي، ظل منتظرًا خارجه ينظر إلى نافذة الوحدة الصحية لكي يطمئن عليها، متكئًا على أحد الكراسي الموجودة في أحد الصيدليات التي تتواجد أمام المركز، وأخذ صاحب الصيدلية يهون على والد سلمى لكي لا يقلق عليها.

ثم شاهدته ونزلت له فورًا بل وطلبت ابنته منه المغادرة، ولكنه أخبرها بأنه لا يستطيع مفارقتها، وبعد إلحاح منها قررت العودة على مضض، بخطوات ثقيلة وأعين مليئة بالخوف والدموع، وتابعت أنه بعد مرور الأيام منذ 2009 تأكدت أن كان نصيبها الأكبر في الصعيد، حيث التقت شريك حياتها وأدركت أن حياتها وبداية فصل جديد من مشوارها سيكون هناك، وذلك بعد ارتباطها بصاحب الصيدلية، هذا الشخص الذي كان يرى كل الخوف من والدها عليها، وتفانيها وإخلاصها في عملها، الأمر الذي جعله يشعر بأنها الزوجة التي يبحث عنها طوال الوقت.

وأردفت عن كواليس اللقطات التي أخذتها لوالديها في القطار أثناء توصيلها وقامت بنشرها على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بل وحازت على عدد كبير من الإعجابات، قالت إنها وعلى مدار ما يقرب من 12 عامًا تأتي إلى الإسكندرية من الصعيد مرتين كل عام في زيارة سريعة لوالدها ووالدتها للاطمئنان عليهما، في كل مرة وكل زيارة ينتظرونها بنفس اللهفة والحب، ويقومان بتوصيلها للمحطة بنفس نظرة الخوف والشوق لها بسبب غيابها عنهما، حتى بعدما أصبحت زوجة وأم.