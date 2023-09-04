بالمقابل هناك الأشخاص الذين يحبون إعداد الطعام يجدون السعادة والارتياح في صنع وتحضير الوجبات، ويمكن أن يكون لديهم اهتمام خاص بتعلم تقنيات الطهي واستكشاف الوصفات الجديدة، وقد يعملون بشكل إبداعي في المطبخ ويكونون متحمسين لتقديم وجبات شهية ومميزة للآخرين.

ووفقًا لخبيرة الأبراج مايا ناجي، يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية الأبراج الأكثر حبا لتناول الطعام لكنهم لا يحبون التواجد في المطبخ ولا طهي الطعام.

يفضل مولود برج الأسد الأكلات الدسمة في الخروجات والتنزه، ولا يمكن أن يشعر بالاستمتاع إلا بعد تناول الطعام مع المقربين ويرفض المطبخ بشكل كبير جدًا لكنه

عاشق للأكلات سريعة التحضير، خوفًا وحفاظًا على المنزل أن يظل نظيفا لأطول فترة ممكنة.

يمتاز مولود برج الثو بالعديد من الصفات الإيجابية لكنه من أكثر الأبراج العاشقة لتناول الأكلات السريعة، لا يمكنه المشاركة في المطبخ، ويرفض بشدة دخول المطبخ لأي سبب من الأسباب، لذا في حالة إذا كان الثور يعيش بمفرده يعتمد بشكل كلى على تناول الأكلات خارج المنزل، أو حتى في حالة وجوده فى المنزل يمكنه أن يعيش على التيك أواي.

لا يهتم مولود برج القوس لوزنه لكنه يهتم أكثر بتناول الأكلات خارج المنزل بطريقة مستمرة، لا يهتم إذا كان الأكل صحي أم لا لكنه يعشق تناول الأكلات بشكل خارج المنزل في السفريات، يعتقد برج القوس أن السفر لا يحلو بدون الأكل المفضل لديه.

يشعر مولود برج الجوزاء بالملل الدائم وتقلب المزاج، لذا يلجأ إلى تناول الطعام بشكل كبير جدًا ويبتعد عن دخول المطبخ ويفضل أن يتناول أطعمة تحسن الحالة المزاجية لديه، بدون التفكير في نوع الأكلات لكن عاشق للطعام وكاره لمطبخ.