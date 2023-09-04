4 أبراج بتحب الأكل لكن ملهمش فى المطبخ.. الثور والأسد الأبرز
التاريخ
9/4/2023 2:33:49 PM
(MENAFN- Youm7) لا يختلف اثنان على أن الطعام يوفر متعة لا حدود لها، فهناك أشخاص يحبون تناول الطعام وغالبًا ما يستمتعون بتجربة النكهات والمأكولات المختلفة، ويكونون متحمسين لاكتشاف المطاعم الجديدة وتذوق الأطعمة الشهية، وقد يكونون أكثر قبولًا للتجارب الغذائية الجديدة ويستمتعون بالتناول الاجتماعي.
بالمقابل هناك الأشخاص الذين يحبون إعداد الطعام يجدون السعادة والارتياح في صنع وتحضير الوجبات، ويمكن أن يكون لديهم اهتمام خاص بتعلم تقنيات الطهي واستكشاف الوصفات الجديدة، وقد يعملون بشكل إبداعي في المطبخ ويكونون متحمسين لتقديم وجبات شهية ومميزة للآخرين.
ووفقًا لخبيرة الأبراج مايا ناجي، يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية الأبراج الأكثر حبا لتناول الطعام لكنهم لا يحبون التواجد في المطبخ ولا طهي الطعام.
أبراج تكره المطبخ وتحب الأكل أبراج ملهمش في المطبخ لكن عاشقين للأكل برج الأسد
يفضل مولود برج الأسد الأكلات الدسمة في الخروجات والتنزه، ولا يمكن أن يشعر بالاستمتاع إلا بعد تناول الطعام مع المقربين ويرفض المطبخ بشكل كبير جدًا لكنه برج الثور
عاشق للأكلات سريعة التحضير، خوفًا وحفاظًا على المنزل أن يظل نظيفا لأطول فترة ممكنة.
يمتاز مولود برج الثو بالعديد من الصفات الإيجابية لكنه من أكثر الأبراج العاشقة لتناول الأكلات السريعة، لا يمكنه المشاركة في المطبخ، ويرفض بشدة دخول المطبخ لأي سبب من الأسباب، لذا في حالة إذا كان الثور يعيش بمفرده يعتمد بشكل كلى على تناول الأكلات خارج المنزل، أو حتى في حالة وجوده فى المنزل يمكنه أن يعيش على التيك أواي. برج القوس
لا يهتم مولود برج القوس لوزنه لكنه يهتم أكثر بتناول الأكلات خارج المنزل بطريقة مستمرة، لا يهتم إذا كان الأكل صحي أم لا لكنه يعشق تناول الأكلات بشكل خارج المنزل في السفريات، يعتقد برج القوس أن السفر لا يحلو بدون الأكل المفضل لديه. برج الجوزاء
يشعر مولود برج الجوزاء بالملل الدائم وتقلب المزاج، لذا يلجأ إلى تناول الطعام بشكل كبير جدًا ويبتعد عن دخول المطبخ ويفضل أن يتناول أطعمة تحسن الحالة المزاجية لديه، بدون التفكير في نوع الأكلات لكن عاشق للطعام وكاره لمطبخ.
أبراج تعشق الأكل وتكره المطبخ
أبراج تكره المطبخ وتعشق تناول الطعام
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