اللون البيج جوكر الديكور.. اعرف الألوان المتناسقة معه

يمكن استخدام اللون البيج مع اللون الأبيض في المطبخ ، الذى يكون قادرًا على المساحة ويعطى اتساعًا وفى نفس الوقت يعطى دفئًا وراحة كبيرة، ويمكن مزج اللون البيج مع اللون الرمادى، ليعطى طلة جميلة مميزة غير عادية.



الأبيض والبيج

من السهل مزج اللون البرتقالى المحروق مع اللون البيج لخلق تجانس أنيق، ما يجعل غرفة النوم عصرية وشبابية بشكل مدهش، عن طريق إضافة اللون في الستائر واللوح الأمامى.



البرتقالي المحروق والبيج

اللون الرمادى يعتبر لون شائعًا ما يجعل من السهل استخدامه في غرفة النوم، بدون ملل عن طريق وضع اللون البيج بشكل عصرى على المقعد المقابل للفراش، مع جعل اللون البيج الفاتح للحائط بشكل رائع ليعطى عمق للغرفة.



الرمادي والبيج

من السهل إضافة لوحة فنية بألوان مبهجة من اللون الأزرق والبيج، مع جعل الحائط باللون الرمادى لجعل من في الغرفة يشعر بالهدوء والراحة، ويمكن جعل المقعد باللون البرتقالى اللامع، ومن المعروف أن اللون البيج من السهل إقرانه مع ألوان جريئة لعمل تناسق غير طبيعى.



الأزرق الساطع والبرتقالي والبيج

اللون الأحمر من الألوان المرحة والحيوية، التي تعطى نشاطا وحيوية في المنزل، ويمكن جعل اللون البيج يقترن بشكل كبير مع اللون الأحمر بشكل بديع، عن طريق اختيار اللون الأحمر للمدفأة مع لون الجدار البيج بشكل متناغم بشكل كبير، مع وضع وسائد ملونة للفت النظر للأريكة البيج بتناسق عصرى مميز.



