اللون البيج جوكر الديكور.. اعرف الألوان المتناسقة معه

اللون البيج جوكر الديكور.. اعرف الألوان المتناسقة معه
التاريخ
9/4/2023 2:33:48 PM
(MENAFN- Youm7) يعتبر اللون البيج من الألوان المحايدة القادرة على تعزيز شكل المكان، وتتلاءم مع العديد من الألوان ما يجعله "جوكر" في ديكور المنزل بعيدًا عن حجم المكان أو الضوء الطبيعى أو حتى الأسلوب، ولمعرفة أبرز الألوان والأفكار لتنسيق اللون البيج في
ديكور البيت، يمكنك متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع "thespruce". اللون الأبيض مع اللون البيج
يمكن استخدام اللون البيج مع اللون الأبيض في المطبخ ، الذى يكون قادرًا على المساحة ويعطى اتساعًا وفى نفس الوقت يعطى دفئًا وراحة كبيرة، ويمكن مزج اللون البيج مع اللون الرمادى، ليعطى طلة جميلة مميزة غير عادية.
اللون البرتقالى المحروق واللون البيج
الأبيض والبيج
من السهل مزج اللون البرتقالى المحروق مع اللون البيج لخلق تجانس أنيق، ما يجعل غرفة النوم عصرية وشبابية بشكل مدهش، عن طريق إضافة اللون في الستائر واللوح الأمامى.
اللون الرمادى والبيج
البرتقالي المحروق والبيج
اللون الرمادى يعتبر لون شائعًا ما يجعل من السهل استخدامه في غرفة النوم، بدون ملل عن طريق وضع اللون البيج بشكل عصرى على المقعد المقابل للفراش، مع جعل اللون البيج الفاتح للحائط بشكل رائع ليعطى عمق للغرفة.
اللون الأزرق واللون البرتقالى واللون البيج
الرمادي والبيج
من السهل إضافة لوحة فنية بألوان مبهجة من اللون الأزرق والبيج، مع جعل الحائط باللون الرمادى لجعل من في الغرفة يشعر بالهدوء والراحة، ويمكن جعل المقعد باللون البرتقالى اللامع، ومن المعروف أن اللون البيج من السهل إقرانه مع ألوان جريئة لعمل تناسق غير طبيعى.
الأزرق الساطع والبرتقالي والبيج
غرفة معيشة باللون الأحمر والبيج
اللون الأحمر من الألوان المرحة والحيوية، التي تعطى نشاطا وحيوية في المنزل، ويمكن جعل اللون البيج يقترن بشكل كبير مع اللون الأحمر بشكل بديع، عن طريق اختيار اللون الأحمر للمدفأة مع لون الجدار البيج بشكل متناغم بشكل كبير، مع وضع وسائد ملونة للفت النظر للأريكة البيج بتناسق عصرى مميز. الأحمر والبيج
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