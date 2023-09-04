

الشوكة والسكينة

قد يختلف استخدام الشوكة والملعقة بإختلاف الطعام الذى يتناوله الناس، والناس في دول جنوب آسيا والدول الأفريقية والعربية يفضلوا تناول الطعام بشكل بسيط باستخدام الملعقة أو الشوكة، والنصف الآخر يفضل الطريقة الأمريكية والطريقة الأوروبية في تناول الطعام.



أنماط الأكل

عند قطع الطعام يتم إمساك الشوكة باليد اليسرى، بطريقة تشبه إمساك القلم، وتكون أسنان الشوكة متجهة لأسفل، ولاتباع تلك الطريقة يمكن إمساك السكين فقط أثناء التقطيع، عن طريق صنع قطع والتبديل بين اليدين، ثم وضع السكين على حافة الطبق، ثم نقل الشوكة من اليد اليسرى إلى اليد اليمنى، مع قلبها لتكون الأسنان في الأعلى، مع تناول قضمة بها.



النمط الأمريكي

يتم إمساك السكين في اليد اليمنى والشوكة في اليد اليسرى، والأسنان تكون متجهة لأسفل، مع ثنى المعصم لتشير أصابع السبابة إلى الأسفل نحو الطبق، ثم إمساك الطعام بالشوكة من خلال الضغط بإصبع السبابة، ولا يتم نقل الشوكة لليد اليمنى بل يتم تناول الطعام باليد اليسرى.



الطراز الأوروبى

يتم إمساك الملعقة باليد اليمنى، وتستخدم عند تناول الآيس كريم والحساء الساخن، ويجب عند تناول الطعام عدم إصدار أصوات أثناء أحتساء الطعام، مع التأكد من أن الرشف من جانب الملعقة، ويجب عدم حمل الملعقة في قبضة اليد أو التحدث بالأشارة للأشخاص باستخدام الملعقة.

أثناء تناول الأرز والأشياء الصغيرة يمكن تناول الطعام بواسطة الشوكة بطريقة المغرفة بدلا من الطعن، والنمط الأمريكي يعتمد يتناول الطعام على الشوكة فقط، أما النمط الأوروبى يستخدم بمساعدة السكين أو قطعة الخبز في غرف الطعام بالشوكة.



الشوكة

على الشخص عند التوقف عن تناول الطعام أن يضع أدوات المائدة في وضعية الراحة، ويوجد طريقتين لإظهار أن الشخص لم يتنهى من تناول الطعام بعد، الطراز الأوروبى يتم وضع الشوكة والسكين على الطبق في وضع متقاطع مع وضع السكين أسفل الشوكة والأسنان متجهة لأسفل، والطريقة الأمريكية، يقترب السكين من أعلى الطبق، بأن تكون الشفرة عند الساعة 12 والمقبض عند الساعة 3، وأسنان الشوكة لأعلى.



التوقف عن تناول الطعام

يجب عند الانتهاء من تناول الطعام أن يتم وضع الأدوات الفضية بشكل واضح حتى يفهم النادل أنه تم الانتهاء تناول الطعام، ليزيل الطبق، في النمط الأوروبى يتم الاحتفاظ بالسكين والشوكة بالتوازى مع بعض، مع توجيه أسنان الشوكة لأسفل، والنمط الآمريكى يشبه الأوروبى مع فارق وحيد وهو أن الشوكة تبقى مع الأسنان في الأعلى.



