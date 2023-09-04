قواعد إتيكيت استخدام الشوكة والسكين فى الأكل بالمطاعم أو العزومات
التاريخ
9/4/2023 2:33:48 PM
(MENAFN- Youm7) كل شخص يحب أن يبدو بمظهر أنيق وغاية في الجاذبية، خلال تواجده في الخارج خاصة عند تناول الطعام، وقد يحضر الشخص لبعض المناسبات الرسمية أو غير الرسمية، وبطبيعة الحال يكون تناول الطعام بالشوكة والسكين ، وقد تحدث الكثير من الفوضى لمن لم يعتد على تناول الطعام بتلك الأدوات ما يجعل الشخص يشعر بالإحراج الشديد، فهو يريد أن يكون ذي شكل لائق، قد يستخدم الشخص في الطعام الملعقة ولكن ذلك لا يمنع من استخدام الشوكة والسكين، ولمعرفة إتيكيت وطريقة تناول الطعام بهم يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع "timesofindia".
الشوكة والسكينة
أنماط تناول الطعام المختلفة
قد يختلف استخدام الشوكة والملعقة بإختلاف الطعام الذى يتناوله الناس، والناس في دول جنوب آسيا والدول الأفريقية والعربية يفضلوا تناول الطعام بشكل بسيط باستخدام الملعقة أو الشوكة، والنصف الآخر يفضل الطريقة الأمريكية والطريقة الأوروبية في تناول الطعام.
النمط الأمريكي
أنماط الأكل
عند قطع الطعام يتم إمساك الشوكة باليد اليسرى، بطريقة تشبه إمساك القلم، وتكون أسنان الشوكة متجهة لأسفل، ولاتباع تلك الطريقة يمكن إمساك السكين فقط أثناء التقطيع، عن طريق صنع قطع والتبديل بين اليدين، ثم وضع السكين على حافة الطبق، ثم نقل الشوكة من اليد اليسرى إلى اليد اليمنى، مع قلبها لتكون الأسنان في الأعلى، مع تناول قضمة بها.
الطراز الأوروبى
النمط الأمريكي
يتم إمساك السكين في اليد اليمنى والشوكة في اليد اليسرى، والأسنان تكون متجهة لأسفل، مع ثنى المعصم لتشير أصابع السبابة إلى الأسفل نحو الطبق، ثم إمساك الطعام بالشوكة من خلال الضغط بإصبع السبابة، ولا يتم نقل الشوكة لليد اليمنى بل يتم تناول الطعام باليد اليسرى.
الطراز الأوروبى
إتيكيت تناول الطعام بالملعقة
يتم إمساك الملعقة باليد اليمنى، وتستخدم عند تناول الآيس كريم والحساء الساخن، ويجب عند تناول الطعام عدم إصدار أصوات أثناء أحتساء الطعام، مع التأكد من أن الرشف من جانب الملعقة، ويجب عدم حمل الملعقة في قبضة اليد أو التحدث بالأشارة للأشخاص باستخدام الملعقة. إتيكيت تناول الطعام بالشوكة
أثناء تناول الأرز والأشياء الصغيرة يمكن تناول الطعام بواسطة الشوكة بطريقة المغرفة بدلا من الطعن، والنمط الأمريكي يعتمد يتناول الطعام على الشوكة فقط، أما النمط الأوروبى يستخدم بمساعدة السكين أو قطعة الخبز في غرف الطعام بالشوكة.
إتيكيت التوقف المؤقت من تناول الطعام
الشوكة
على الشخص عند التوقف عن تناول الطعام أن يضع أدوات المائدة في وضعية الراحة، ويوجد طريقتين لإظهار أن الشخص لم يتنهى من تناول الطعام بعد، الطراز الأوروبى يتم وضع الشوكة والسكين على الطبق في وضع متقاطع مع وضع السكين أسفل الشوكة والأسنان متجهة لأسفل، والطريقة الأمريكية، يقترب السكين من أعلى الطبق، بأن تكون الشفرة عند الساعة 12 والمقبض عند الساعة 3، وأسنان الشوكة لأعلى.
عند الانتهاء من تناول الطعام
التوقف عن تناول الطعام
يجب عند الانتهاء من تناول الطعام أن يتم وضع الأدوات الفضية بشكل واضح حتى يفهم النادل أنه تم الانتهاء تناول الطعام، ليزيل الطبق، في النمط الأوروبى يتم الاحتفاظ بالسكين والشوكة بالتوازى مع بعض، مع توجيه أسنان الشوكة لأسفل، والنمط الآمريكى يشبه الأوروبى مع فارق وحيد وهو أن الشوكة تبقى مع الأسنان في الأعلى.
الانتهاء من الأكل
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