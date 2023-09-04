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بيتر يقدم حلولاً لتثبيت السجاد فى المساجد: كلنا واحد وكلها بيوت ربنا

9/4/2023 2:33:48 PM
(MENAFN- Youm7) "المواقف أصدق من الأقوال"، هذا القول ينطبق دائمًا على التعبير عن الوحدة الوطنية في مصر، فهي لا تحتاج للكثير من الكلام لتذكير الجميع بأننا نعيش نسيجًا واحدًا، وإنما تكفي بعض المواقف العابرة العفوية التي تستوقفنا وتنعش قلوبنا بتذكيرنا بمدى تماسك نسيج المجتمع المصري بقطبيه، ومن بين هذه المواقف البسيطة ما حدث في حالة بيتر أنور صاحب الـ 25 عامًا الذي لفت أنظار الكثيرين بتعليق بسيط وعرض مخلص لحل مشكلة تثبيت السجاجيد بأحد المساجد، عارضًا أن ينفذ الحل بنفسه دون أن يفكر لحظة في أن هذا المكان الذي يحتاج لهذا الحل مسجد أم كنيسة قائلاً: "كلها بيوت ربن ".


المنشور المتداول كلنا واحد وكلها بيوت ربنا

بدأت القصة بسؤال على واحد من مجموعات فيس بوك من أحد القائمين على أحد المساجد،
يواجه مشكلة في تثبيت سجاد الصلاة في الأرضية، وببساطة اقترح بيتر حلاً للتثبيت باستخدام عود بلاستيكي يستخدم في تثبيت الموكيت في الأرضيات، وعرض أن يبحث عن أماكن لبيعه وأن يقوم بتركيبه بنفسه.

التعليق البسيط من "بيتر" لفت أنظار الكثيرين، ولقى الكثير من الحفاوة والاستحسان، وهو ما دفع اليوم السابع إلى التواصل مع بيتر أنور خريج كلية الهندسة جامعة القاهرة والذي قال لـ "اليوم السابع" أن الأمر كله لا يستدعى حفاوة أو شكر ولكن أي شخص كان لديه هذه المعلومة سوف يشرحها لصاحب المنشور، وأضاف ابن محافظة سوهاج الذي درس أيضاً في جامعة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا: "حد بيسأل علي حل للمشكلة وانا جاوبته عادي وعرضت عليه المساعدة فيها، وعارف أنه جامع عادي و مش هايفرق معايا سجاد جامع من سجاد كنيسة ماهي كلها بيوت ربنا"، كما أوضح حل المشكلة حيث قال: "فيه أنبوب يباع هو بيكون مثل عود بلاستيك أو الومونيوم أو الرابر بيتثبت ف الأرض والسجاد سوا يخليها متتحركش".


مثبت السجاد

وأضاف عن رد فعل المتابعين على تعليقه قائلاً: "بالنسبة للكومنتات 90%؜ منها كانت بتشكرني علي رد فعلي
وعلي أخلاقي وحسن تربيتي رغم إني شايف رد فعلي طبيعي جدًا وأعتقد اي حد مكاني كان هايعمل كده"، حالة من الترابط القوي وتذكر لكل ما يربط المصريين ببعضهما البعض، بالرغم من أن البعض اعتقدوا أنه بالفعل يعمل في التصليحات أو ما شابه ولكن الأمر بالكامل غير ذلك.


بيتر أنور

وأكد أن 99% من أصحابه مسلمين يحبهم ويحبونه "عمرنا ما قولنا أنت مسيحي وأنت مسلم والحاجات دي"، وأختتم حديثه قائلاً: "إحنا بنصوم رمضان سوا وبنفطر سوا ومتعايشين عادي وبنكن لبعض كل حب واحترام زي أي بشر أسوياء عادي".



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