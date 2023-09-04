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وزيرة التعاون الدولى تلتقى قيادات الجامعة العربية المفتوحة فى مصر.. صور

9/4/2023 2:33:44 PM
(MENAFN- Youm7) استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدول ، دور الوزارة في تعزيز الشراكات الدولية من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وأهمية التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات التنموية ودفع مجالات التعاون المشترك والدعم الفني في مختلف المجالات، بما يعزز رؤية مصر التنموية وبرنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، وكذا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والاستراتيجيات القطاعية الأخرى.



جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، بقيادات الجامعة العربية المفتوحة، حيث كان في استقبال وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمود أبو النصر، رئيس الجامعة العربية المفتوحة، والدكتور مفيد شهاب، عضو مجلس أمناء الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة وعمداء الكليات، بمقر الجامعة بمدينة الشروق.



وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الإقليمية والدولية ومتابعة الجهات المحلية المستفيدة من التمويلات في الاستخدام والسداد وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات والهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والأمم المتحدة، موضحة أن التعاون متعدد الأطراف تعرض لاختبارات متتالية منذ جائحة كورونا عام 2020 لكنه أثبت أنه لا سبيل للعالم لمواجهة التحديات سوى بالعمل المشترك والتعاون البناء.









وأوضحت "المشاط"، أن الوزارة تعمل على دفع حدود التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الأممية، وكذا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.



وعرضت وزيرة التعاون الدولي، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وجهود الوزارة في مطابقة التمويلات الإنمائية الميسرة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بما يحقق الشفافية ويعزز القدرة على تصنيف التمويلات وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر تخضع لقواعد حوكمة دقيقة وتمر بالعديد من الموافقات الفنية والتشريعية والدستورية والسياسية بما يعزز الفائدة منها ويضمن الاستفادة القصوى من هذه التمويلات.







وتناولت "المشاط"، القطاعات والمشروعات المستفيدة من التمويلات التنموية الميسرة خلال عام 2022، في قطاعات الأمن الغذائي والزراعة والبنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، والصحة وغيرها، موضحة أن ما يميز تلك التمويلات أنها طويلة الأجل وتتضمن فترات سماح وكذلك انخفاض الفائدة للغاية مقارنة بالتمويلات الأخرى ما يجعلها محط أنظار الدول النامية والناشئة، ويزيد الإقبال عليها، إلا أن العلاقات الوطيدة بين مصر وشركائها والخبرة في تنفيذ وصياغة المشروعات يعزز من قدرتها على حشد التمويلات والدعم الفني لتنفيذ مشروعاتها.



وأكدت وزيرة التعاون الدولي، الارتباط الوثيق لمشروعات التعاون الإنمائي بالمواطن حيث تتنوع في مختلف القطاعات مثل الكهرباء والإسكان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية مشروع تكافل وكرامة، والمياه والصرف الصحي، والصحة من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، وكذا مشروعات وبرامج الاستثمار في رأس المال البشري مثل التعليم والتعليم العالي والفني وتمكين المرأة.



وأشارت إلى أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 169 مشروعًا يتم تمويلها عن طريق منح تنموية لا ترد بقيمة 3.4 مليار دولار في مجالات الإسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني ودعم قدرات الجهاز الحكومي.



وأشارت إلى الشراكات الدولية المنفذة خلال الأزمة الروسية الأوكرانية من خلال توقيع عدد من برامج تعزيز الأمن الغذائي مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وغيرهم.



وشددت على أن دور الوزارة لا يقتصر فقط على التفاوض والحصول على التمويلات التنموية وبرامج الدعم الفني لكن أيضًا متابعة التنفيذ، لذا فقد تم هيكلة إدارة متابعة مشروعات التمويل الإنمائي الميسر ومؤخرًا تم إطلاق النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر بما يتيح معلومات دقيقة وموثقة لكافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والوزارات والجهات الوطنية المعنية، وتعزيز عملية المتابعة بما يضم تنفيذ المشروعات والبرامج بدون أي معوقات.







وتحدثت "المشاط"، عن جهود تحديث استراتيجيات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية على مدار العامين الماضيين، من بينهم الأمم المتحدة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وألمانيا الاتحادية، وكوريا الجنوبية، واليابان، والصين، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، منوهة بأن تلك الاستراتيجيات مبنية على عملية شفافة من المفاوضات اشترك فيها كافة الأطراف المعنية لتضمين الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة.



كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، أهم نتائج اللجان المشتركة التي عقدت مؤخرًا مع الدول المختلفة مثل تونس والجزائر وأذربيجان ودور اللجان المشتركة كآلية من آليات الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز جهود التعاون المشترك بين مصر والدول الصديقة والشقيقة.



وتطرقت "المشاط"، إلى جهود الترويج لقصص مصر التنموية من خلال الشراكات مع كبرى المؤسسات الإعلامية وكذا انعقاد النسختين الأولى والثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.



وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول استعدادات مؤتمر المناخp28، والمبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال مؤتمر المناخp27 برئاسة مصر وعلى رأسها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج“نُوَفِّي”، و"دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، ونتائج الشراكات الدولية في إطار هاتين المبادرتين التي سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة.



من جانبه أكد الدكتور محمود أبو النصر مسئولية الجامعة العربية المفتوحة بمصر في دعم وتنمية المجتمع وتطويره، تماشيا مع التوجه الدولي نحو ضرورة وجود تعليم يراعي ظروف الحروب، والنزاع، وسعيا نحو تقديم فرص تعليمية تلائم حالات الطوارئ. وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون المقترحة بين وزارة التعاون الدولي والجامعة العربية المفتوحة.



يذكر أن الجامعة العربية المفتوحة هي جامعة إقليمية غير هادفة للربح، توجد في تسع دول عربية، وانطلقت بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، حين أعلن عام 1996 مبادرته لإنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي تعليمي غير تقليدي وكمؤسسة تسهم في توجيه التنمية في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية، وتطورت تلك المبادرة في عام 2002 لتترجم على أرض الواقع إلى جامعة متكاملة هي الجامعة العربية المفتوحة التي انطلقت بتعاون مشترك مع الجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدة.











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