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صعود قطاعات البورصة بجلسة الإثنين باستثناء البنوك والتعبئة والتغليف

9/4/2023 2:33:44 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصري ، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.2%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.5%، وصعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.4%، وقفز قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والموزعون بنسبة 1.3%، وزاد قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1%.



كما قفز قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، ومواد البناء بنسبة 0.9%، ثم قطاعا الخدمات التعليمية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4%، فيما تراجع قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والبنوك بنسبة 0.8%، 0.01%، على التوالي، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.





وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.281 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 693.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 72.6 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.84%، والعرب على 8.84%، واستحوذت المؤسسات على 33.79% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.20%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 99 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 98.3 مليون جنيه، 13.1 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 18910 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 22820 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 7914 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3830 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 5603 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 5508 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1368 نقطة.







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