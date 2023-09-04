واستقر سعر الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع و سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2215 جنيها للجرام، في حين تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1942 دولارا.

عيار 24 يسجل 2532 جنيها.

عيار 21 يسجل 2215 جنيها.

عيار 18 يسجل 1899 جنيها.

الجنيه الذهب 17720 جنيها.

واستعرضت النشرة تصريح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه بدء

من الساعة الرابعة عصر اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023، بدا الحجز بالموقع الإلكتروني الخاص بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، لـ2530 قطعة أرض يتم طرحها بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة بالمرحلة التاسعة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، ووزارة الاتصالات، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي السكنية لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه سيتم استقبال التحويلات بدءاً من غد الثلاثاء 5/9/2023، ولمدة 3 أسابيع، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأية تحويلات ترد قبل هذا الموعد، سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات، مشيراً إلى أن كراسة الشروط والمواقع المطروحة بالمرحلة ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للراغبين بالحجز.

وأضاف وزير الإسكان، أن المرحلة التاسعة، تضم 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة بـ14



من جانبه أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن الهدف من الربط بين المنظومة الجمركية «نافذة» ومنظومة «الفاتورة الإلكترونية» هو تسريع وتيرة الإفراج عن السلع والبضائع، وهذا يتسق مع توجه الدولة لتوحيد قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرا أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية فلقد تقرر تشكيل لجان دائمة وفرق للدعم الفنى بالمنافذ لضمان التدخل الفورى، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن الشحنات ذات الأولوية الطارئة بحيث تضم فى عضويتها ممثلين عن مصلحتى الضرائب المصرية والجمارك وشركتي «E-Finance» و«MTS» بحيث تختص إحدى هذه اللجان بالتعامل مع الشهادات الجمركية للأصناف المستعملة والأخرى مع الشحنات الجوية.



وعرض الزميل عبد الحليم سالم، لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية فى آسيا وتطور التعاون الإنمائى مع دول اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند وسنغافورة، فى إطار مساعى الدولة لدفع العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين بما يعزز رؤية التنمية الوطنية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء شهد متابعة تطور العلاقات المشتركة مع مجموعة البنك الدولى، والبنك الأفريقى للتنمية، وكذا الشراكات الدولية واتفاقيات مشروعات التعاون الإنمائى خلال العام الجارى، والاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية خلال سبتمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ.