وتعمل شركات القابضة للتشييد والتعمير في مئات المشروعات بأكثر من 20 مليار جنيه ، أغلبها مشروعات محطات مياه وصرف وشبكات ومرافق ، فى المرحلة الأولى، فيما بدأت الشركات فى العمل بالمرحلة الثانية بمتابعة من الدكتور أسامة الحسينى القائم بأعمال رئيس القابضة للتشييد .



وبحسب بيانات الشركات التابعة فإنه يتم تنفيذ مشروعات مرافق خاصة في مجالات المياه والصرف الصحي وشق الطرق ،بالإضافة إلى مشروعات مباني ومشروعات محطات كهرباء ،ومحطات رفح ومحطات معالجة في اغلب المحافظات التي يتم العمل بها حيث بلغت نسبة إنجاز اغلب المشروعات 100‎%‎ من المشروعات الجاري تنفيذها.

وتأتى الشركة المساهمة المصرية العبد فرع الإسكندرية على رأس الشركات في الانتهاء من تلك المشروعات ومتابعتها ،سواء حياة كريمة أو بقية المشروعات الخدمية بقيمة تصل لنحو 3 مليارات جنيه ،بما يساهم في توفير الخدمة لمئات الآلاف من المواطنين وبمتابعة يومية من المهندس سعيد فتوح الرئيس التنفيذي العضو المنتدب .

وكان الدكتور محمود عصمت تلقى تقريرا حول مؤشرات أداء ونتائج أعمال الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وآخر المستجدات بالنسبة للمشروعات القائمة والمستقبلية، والذي أظهر حجم التعاقدات المتاحة والمنتظر الحصول عليها خلال العام المالي 2023/2024 بقيمة حوالي 35 مليار جنيه، وذلك في إطار التوجه العام وخطة البناء والتنمية التي يجري تنفيذها في عموم الجمهورية في جميع المجالات، وبصفة خاصة قطاعات البنية التحتية و التطوير العقاري والبناء والتشييد لتحقيق هدف الحياة الكريمة للمواطنين.

و حققت الشركة القابضة وشركاتها التابعة إيرادات نشاط بقيمة 20.5 مليار جنيه بمعدل نمو 12%، وصافي أرباح بنسبة زيادة 4% مقارنة بالعام السابق، مشيرا إلى الموقف الحالي للمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة العاملة في مجال المقاولات في إطار المساهمة في إنجاز المشروعات القومية للدولة ومن بينها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ومشروع "الدلتا الجديدة".



















