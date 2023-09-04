Tuesday, 05 September 2023 02:10 GMT

524 مليون جنيه صافي مشتريات المستثمرين العرب والأجانب بالبورصة فى أغسطس

9/4/2023 2:33:43 PM
(MENAFN- Youm7) سجلت تعاملات المصريين نسبة 87.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصري ، خلال جلسات شهر أغسطس الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 5.8%، والعرب على 6.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الشهري للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 156.8 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 367.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ومثلت تعاملات المصريين 85.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.1%، وسجل العرب 7.7%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 8.5 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.3 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.26% ليغلق عند مستوى 18873.82 نقطة، خلال شهر أغسطس الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.46% ليغلق عند مستوى 3829.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.28% ليغلق عند مستوى 5597.80 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 6.29% ليغلق عند مستوى 22708.89 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.99% ليغلق عند مستوى 5450.78 نقطة







MENAFN04092023000132011024ID1107005304

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث