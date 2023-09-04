524 مليون جنيه صافي مشتريات المستثمرين العرب والأجانب بالبورصة فى أغسطس
التاريخ
9/4/2023 2:33:43 PM
(MENAFN- Youm7) سجلت تعاملات المصريين نسبة 87.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصري ، خلال جلسات شهر أغسطس الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 5.8%، والعرب على 6.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الشهري للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 156.8 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 367.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ومثلت تعاملات المصريين 85.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.1%، وسجل العرب 7.7%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 8.5 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.3 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.26% ليغلق عند مستوى 18873.82 نقطة، خلال شهر أغسطس الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.46% ليغلق عند مستوى 3829.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.28% ليغلق عند مستوى 5597.80 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 6.29% ليغلق عند مستوى 22708.89 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.99% ليغلق عند مستوى 5450.78 نقطة
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