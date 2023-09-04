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نقل الفنان التشكيلى عز الدين نجيب للعناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية

9/4/2023 2:33:39 PM
(MENAFN- Youm7) نُقل الفنان التشكيلى الكبير عز الدين نجيب إلى أحد مستشفيات، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حيث كتبت الناقدة التشكيلية سوزان شكرى يعقوب على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "دعواتكم بالشفا العاجل للفنان والناقد الفنى التشكيلى "عز الدين نجيب" متواجد الآن بالعناية بعدما أصيب بأزمة قلبية.



نُقل الفنان التشكيلى والقاص الكبير عز الدين نجيب إلى أحد مستشفيات اليوم الخميس




يعد الفنان عز الدين نجيب، واحدًا من أبرز المهتمين بالفن التشكيلى فى مصر فى الفترة الراهنة، فهو من أهم نقاد الحركة التشكيلية المعاصرة، حصل على عضوية نقابة الفنانين التشكيليين وعضو مجلس الإدارة بها ومقرر اللجنة الثقافية من (1985 - 1989)، وعضو مؤسس باتحاد الكتاب المصريين، وعضو مؤسس بجمعية نقاد الفن التشكيلى 1987، وعضو مجلس إدارة وسكرتير عام جمعية أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب (بين سنوات 1976 ـ 1995) وانتخب رئيسًا لها 1995، وعضو مؤسس بلجنة الدفاع عن الثقافة القومية (1985 ـ 1990)، وعضو مؤسس وسكرتير عام الجمعية المصرية لأصدقاء المتاحف 1991، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية أصالة لرعاية الفنون التراثية المعاصرة منذ عام 1994 وحتى ديسمبر 2000، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الاهلية للفنون الجميلة (1996 ـ 1998).



أما بالنسبه للأعمال التى كلف بها، المشرف العام على مراكز الفنون التشكيلية (مركز الجرافيك ـ مركز النحت ـ وصب البروتر ـ مركز الخزف بالفسطاط ) من 1982ـ 1990، ومدير تحرير مجلة الشموع 1991و أسس مجمع الفنون بمدينة 15 مايو وعين مديرا عاما له ( ندباً ) 1990ـ 1992، وعين مديراً عاماً للادارة العامة لمراكز الحرف التقليدية والتشكيلية 1992 حتى مارس 2000،
وعمل مديراً عاماً للإدارة العامة لمراكز الانتاج الفنى بقطاع الفنون التشكيلية حتى أحيل للمعاش فى عام 2000.



وانتدب أستاذاً غير متفرغ لتاريخ الفن والتذوق الفنى بكليات الفنون الجميلة والتربية النوعية بالقاهرة ومركز إعداد القادة الثقافيين الرواد بالهيئة العامة لقصور الثقافة من 1985 - 2002،
ورئيس تحرير موسوعة الحرف التقليدية بالقاهرة التاريخية التى أصدرت عن جمعية أصالة الجزء الأول منها 2004.



ومن أبرز مؤلفاته الفنية موسوعة الفنون التشكيلية ثلاثة أجزاء - دار نهضة مصر 2008) الأنامل الذهبية - دار نهضة مصر 2009، وصدرت له الكتب الثقافية التالية :"الصامتون (تجارب فى الثقافة والديمقراطية بالريف المصرى) 1985، مواسم السجن والأزهار (المثقف والسلطة ) 1997، 1998، والمشاركات فى ورش عمل دولية بدعوات خاصة مثل: مقدونيا وتونس وسويسرا، وصدر له كتاب عن تجربته فى سجن طره عام 1975، وفيه يسرد ذكرياته مع 30 من الكتاب والمثقفين الذين اعتقلوا معه بتهمة تأسيس جمعية ( كتاب الغد ) كواجهة للتيار اليسارى الجديد، والكتاب مصحوب بمجموعة رسوم خطية وبورتريهات لعدد من النزلاء قام بتنفيذها على أوراق مهربة داخل السجن، وصدر الكتاب عام 2012، وكتاب (جميل شفيق بين الحلم والأسطورة) - الهيئة العامة للكتاب 2017، وكتاب (فجر التصوير المصرى الحديث) - الهيئة العامة للكتاب 2017.



ومن بين الجوائز الفنية التى حصل عليها، الجائزة الثالثة فى مسابقة الطبيعة بالمجلس الاعلى للثقافة 1985، جائزة الاستحقاق من المعرض العام للفنون التشكيلية 1987، الجائزة الثانية فى التصوير فى مسابقة سيناء للقوات المسلحة 1999، جائزة الدولة التقديرية فى الفنون 2014.







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