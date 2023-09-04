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أمينة رشيد.. عامان على رحيل صاحبة تشظى الزمن فى الرواية الحديثة

9/4/2023 2:33:39 PM
(MENAFN- Youm7) تمر اليوم ذكرى رحيل الدكتورة أمينة رشيد ، إذ توفيت في 4 سبتمبر 2021 عن عمر يناهز 82 عامًا، وهى ناقدة ومترجمة وأستاذ الأدب المقارن بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، والتي تركت خلفها إنتاجا أدبيا ومعرفيا مهما.



ولدت أمينة رشيد في القاهرة سنة 1938، ونشأت في بيت يتحدث الفرنسية، وتفتح وعيها الاجتماعي والسياسي مبكرا على التناقض الصارخ بين القصر الذي تعيش فيه وأكواخ الفقراء المحيطة به، في ظل عائلة أرستقراطية استوعبت جدها إسماعيل صدقي باشا، رئيس الوزراء في النصف الثّاني من الأربعينيات، وابن خالة والدتها محمد سيد أحمد المثقف اليساري سليل الأغنياء الذي قضى حياته مدافعاً عن قضايا الفقراء.



للراحلة العديد من الإصدارات فى النقد والترجمة والتاريخ الأدبى، منها: قصة الأدب الفرنسي، تشظى الزمن في الرواية الحديثة، الأدب المقارن والدراسات المعاصرة لنظرية الأدب، ولها في مجال الترجمة: الأيديولوجيا وثائق في الأصول، ميشيل فاديه ترجمة أمينة رشيد وسيد البحراوي. المكان، رواية، آني إرنو، ترجمة أمينة رشيد وسيد البحراوي، الأشياء، رواية، جورج بيريك ترجمة أمينة رشيد وسيد البحراوي. النقد الاجتماعي نحو علم اجتماع للنص الأدبي، بيير زيما، ترجمة عايدة لطفي، مراجعة أمينة رشيد وسيد بحراوي.













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