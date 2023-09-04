وبدورنا تواصلنا مع المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وقال: إنه تم عمل محاضر رسمية لسرقة عدد من اللوحات بمنطقة مصر الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك حالات سرقة تم تصويرها من خلال كاميرات منها حالة في حى الزمالك أيضًا، وأصحاب العمارة قاموا بتسليمنا الفيديو الذى رصد لحظة سرقة اللص للوحة.

وأشار المهندس محمد أبو سعدة، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إلى أن الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وصل لـ 1000 شخصية على مستوى القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، ونناشد أصحاب العقارات التي يتم وضع اللوحات بها أنهم يحافظوا عليها، حتى يساعدونا في المحافظة على تلك القيمة، وكون تلك اللوحات تكسب العقارات التي يتم وضع لافته عاش هنا عليها قيمة كبيرة.

وأكد المهندس محمد أبو سعدة، أنه تم تغير الخامة واللوحات الجديدة التي سوف يتم تنفذها بداية من الشهر المقبل، وتم تعاقد على خامة مختلفة عن خامة النحاس، لأننا حريصين على أن يكون الشكل كما هو كما اعتادت الناس عليه لأنها أصبح لها علامة مميزة لمشروع "عاش هنا"، وفى التصميم الجديد محافظين على اللوحات والمقاسات، ولكن ما تغير هو خامة النحاس، لحل أزمة الطمع في سرقتها.