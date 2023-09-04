نجلاء فتحى تناشد بإعادة لوحة زوجها حمدى قنديل بعد سرقتها.. والتنسيق الحضاري يرد
التاريخ
9/4/2023 2:33:39 PM
(MENAFN- Youm7) ناشدت الفنانة القديرة نجلاء فتح ، الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، لإعادة تركيب لافتة "عاش هنا" التى كان مدون عليها اسم زوجها الإعلامى والكاتب الراحل حمدى قنديل، بعدما تم سرقتها، من حى مصر الجديدة.
وبدورنا تواصلنا مع المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وقال: إنه تم عمل محاضر رسمية لسرقة عدد من اللوحات بمنطقة مصر الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك حالات سرقة تم تصويرها من خلال كاميرات منها حالة في حى الزمالك أيضًا، وأصحاب العمارة قاموا بتسليمنا الفيديو الذى رصد لحظة سرقة اللص للوحة.
وأشار المهندس محمد أبو سعدة، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إلى أن الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وصل لـ 1000 شخصية على مستوى القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، ونناشد أصحاب العقارات التي يتم وضع اللوحات بها أنهم يحافظوا عليها، حتى يساعدونا في المحافظة على تلك القيمة، وكون تلك اللوحات تكسب العقارات التي يتم وضع لافته عاش هنا عليها قيمة كبيرة.
وأكد المهندس محمد أبو سعدة، أنه تم تغير الخامة واللوحات الجديدة التي سوف يتم تنفذها بداية من الشهر المقبل، وتم تعاقد على خامة مختلفة عن خامة النحاس، لأننا حريصين على أن يكون الشكل كما هو كما اعتادت الناس عليه لأنها أصبح لها علامة مميزة لمشروع "عاش هنا"، وفى التصميم الجديد محافظين على اللوحات والمقاسات، ولكن ما تغير هو خامة النحاس، لحل أزمة الطمع في سرقتها.
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