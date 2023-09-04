ويلز تطالب المتحف البريطانى بإعادة القطع الأثرية المسروقة

ويلز تطالب المتحف البريطانى بإعادة القطع الأثرية المسروقة
التاريخ
9/4/2023 2:33:39 PM
(MENAFN- Youm7) تطالب ويلز بإعادة القطع الأثرية الموجودة في المتحف البريطاني إلى موطنها في أعقاب الجدل الأخير حول السرقات التي حدثت في المتحف البريطاني وسبق وقامت كل من اليونان والصين ونيجيريا بتقديم نفس الطلب.
ويطالب السياسيون بإعادة العناصر الويلزية الموجودة في المتحف، مثل الرأس الذهبي الذي يبلغ عمره 4000 عام، إلى وطنها عبر الحدود، يقول الموقع الإلكتروني للمتحف البريطاني: إن الرداء رأس الذهبى الذي تم العثور عليه في فلينتشاير، عام 1833 هو أحد أفضل الأمثلة على صناعة صفائح الذهب في عصور ما قبل التاريخ، وهو فريد تمامًا من حيث الشكل والتصميم، وفقًا لما ذكره موقع هيستورى.
وأوضح السياسيون في ويلز، أن هناك العديد من القطع الأثرية الويلزية ليست معروضة حتى على الرغم من أن عمر الكنوز عن 3000 عام، والحجة التي يستخدمها المتحف البريطاني هي أنه الموقع الأكثر أمانًا بالنسبة لهم، ويضيف الموقع الإلكتروني للمتحف أن الدرع أحد القطع الأثرية الويلزية، فهو مثال رائع، يمثل ظهور الأعمال الكبيرة من الصفائح البرونزية في أوروبا في أواخر العصر البرونزى.
وأضاف السياسيون، لقد حان الوقت لأن نواجه أن المتحف البريطاني لا يملك الحق في هذه الكنوز، وأن هناك حاجة إلى مناقشة ناضجة حول إعادتها إلى الوطن، مقترحين نقل العناصر إلى متحف أمجدفا سيمرو الوطني في ويلز في كارديف.
وقال متحدث باسم المتحف البريطاني لشبكة سكاي نيوز: "لقد تمت إعارة الرأس الذهبي اإلى كل من متحف ريكسهام ومتحف ويلز الوطني في كارديف في السنوات العشر الماضية، وتمت إعارته دوليًا، مؤخرًا في عام 2021 إلى هالي في ألمانيا". يزور المتحف مليون شخص كل عام لتجربة هذه المجموعة ذات المستوى العالمي، ويتم عرض الرداء الذهبي لهم جميعًا مجانًا، حيث يعد قطعة مميزة في معرضنا في أوروبا والشرق الأوسط.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، طالبت صحيفة صينية تديرها الدولة "بإعادة جميع الآثار الثقافية الصينية التي تم الحصول عليها عبر قنوات غير مناسبة إلى الصين مجانًا.
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