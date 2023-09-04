ويلز تطالب المتحف البريطانى بإعادة القطع الأثرية المسروقة

ويطالب السياسيون بإعادة العناصر الويلزية الموجودة في المتحف، مثل الرأس الذهبي الذي يبلغ عمره 4000 عام، إلى وطنها عبر الحدود، يقول الموقع الإلكتروني للمتحف البريطاني: إن الرداء رأس الذهبى الذي تم العثور عليه في فلينتشاير، عام 1833 هو أحد أفضل الأمثلة على صناعة صفائح الذهب في عصور ما قبل التاريخ، وهو فريد تمامًا من حيث الشكل والتصميم، وفقًا لما ذكره موقع هيستورى.



وأوضح السياسيون في ويلز، أن هناك العديد من القطع الأثرية الويلزية ليست معروضة حتى على الرغم من أن عمر الكنوز عن 3000 عام، والحجة التي يستخدمها المتحف البريطاني هي أنه الموقع الأكثر أمانًا بالنسبة لهم، ويضيف الموقع الإلكتروني للمتحف أن الدرع أحد القطع الأثرية الويلزية، فهو مثال رائع، يمثل ظهور الأعمال الكبيرة من الصفائح البرونزية في أوروبا في أواخر العصر البرونزى.

وأضاف السياسيون، لقد حان الوقت لأن نواجه أن المتحف البريطاني لا يملك الحق في هذه الكنوز، وأن هناك حاجة إلى مناقشة ناضجة حول إعادتها إلى الوطن، مقترحين نقل العناصر إلى متحف أمجدفا سيمرو الوطني في ويلز في كارديف.

وقال متحدث باسم المتحف البريطاني لشبكة سكاي نيوز: "لقد تمت إعارة الرأس الذهبي اإلى كل من متحف ريكسهام ومتحف ويلز الوطني في كارديف في السنوات العشر الماضية، وتمت إعارته دوليًا، مؤخرًا في عام 2021 إلى هالي في ألمانيا". يزور المتحف مليون شخص كل عام لتجربة هذه المجموعة ذات المستوى العالمي، ويتم عرض الرداء الذهبي لهم جميعًا مجانًا، حيث يعد قطعة مميزة في معرضنا في أوروبا والشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، طالبت صحيفة صينية تديرها الدولة "بإعادة جميع الآثار الثقافية الصينية التي تم الحصول عليها عبر قنوات غير مناسبة إلى الصين مجانًا.