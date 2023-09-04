معرض يضم مقتنيات أثرية ثلاث متاحف لأول مرة.. اعرف تفاصيله





ومن بين معروضات

صفائح معدنية تمثل المعبود حعبي - برونز – تعود للعصر المتأخر

"747 ق.م. /. 332 ق.م."، و طبق مصور عليه سمكة نيلية، وجزء من واجهه عليه كتابات قبطية باللون الأحمر تشير إلى أسماء شهور التقويم القبطى (يعتمد التقويم القبطى بشكل أساسى على التقويم المصرى القديم)، و أوانى فخارية ترجع لفترات مختلفة بدءا من مصر القديمة ومرورا بالفن القبطى و العصر الفاطمي فالعصر المملوكى، و رأس الملكة حتشبسوت وكانت الرأس جزء من تمثال للملكة فى هيئة المعبود أوزير من الحجر الجيري الملون حيث تم تصوير الملكة بهيئة ذكورية - العرض 55 سم ، الارتفاع 61 سم، عثر عليها فى الدير البحرى، كنوز تانيس قاعة 3و4 علوى، و تابوت الملك بسوسنس الأول الفضى كان الكشف عن المقابر الملكية الخاصة بملوك الأسرتين: الواحدة والعشرين والثانية والعشرين أكبر حدث لفت أنظار علماء الآثار في عام 1939م.

المتحف المصرى بالتحرير

بدأت قصة تأسيس المتحف مع الاهتمام العالمى الكبير بالآثار المصرية بعد فك رموز حجر رشيد على يد العالم الفرنسى شامبليون، وكانت النواة الأولى للمتحف فى بيت صغيرعند بركة الأزبكية القديمة، حيث أمر محمد على باشا بتسجيل الآثار المصرية الثابتة ونقل الآثار القيمة إلى متحف الأزبكية وذلك عام 1835 ، وأسند إدارتهما إلى يوسف ضياء أفندى، بإشراف رفاعة الطهطاوى.





وبعد وفاة محمد على عادت سرقة الآثار مرة أخرى وسار خلفاؤه على نهج الإهداء فتضاءلت مقتنيات المتحف، وفى عام 1858م، تم تعيين "مارييت" كأول مأمور لإشغال العاديات أى ما يقابل حالياً رئيس مصلحة الآثار، وجد أنه لابد من وجود إدارة ومتحف للآثار، ولذلك قام باختيار منطقة بولاق لإنشاء متحف للآثار المصرية ونقل إليها الآثار التى عثر عليها أثناء حفائره "مثل آثار مقبرة إعح حتب".





وفى عام 1863م أقر الخديوى إسماعيل مشروع إنشاء متحف للآثار المصرية لكن لم ينفذ المشروع، وإنما اكتفى بإعطاء مارييت مكان أمام دار الأنتيكخانة فى بولاق ليوسع متحفه، لكن فى عام 1878م حدث ارتفاع شديد فى فيضان النيل ما سبب إغراق متحف بولاق وضياع بعض محتوياته، وأعيد افتتاح المتحف فى عام 1881م، وفى نفس العام توفى مارييت وخلفه "ماسبيرو" كمدير للآثار وللمتحف.





متحف الفن الإسلامي

وكان الهدف من إنشاء متحف الفن الإسلامى هو جمع الآثار والوثائق الإسلامية من العديد من أرجاء العالم مثل مصر، وشمال أفريقيا، والشام، والهند، والصين، وإيران، وشبه الجزيرة العربية، والأندلس، فبدأت الفكرة فى عصر الخديوى إسماعيل وبالتحديد عام 1869م، لكن ظلت قيد التنفيذ حتى عام1880 فى عهد الخديوى توفيق، وبالفعل بدأ التنفيذ عندما قام فرانتز باشا بجمع التحف الأثرية التى ترجع إلى العصر الإسلامى فى الإيوان الشرقى لجامع الحاكم بأمر الله.





المتحف القبطى

المتحف القبطى يعد أحد أقدم وأهم المتاحف المصرية، ويحتوى على أكبر وأهم مجموعة من القطع الأثرية القبطية فى العالم، إذ تبلغ حوالى 16 ألف قطعة، تم افتتاحه فى سنة 1910م، بواسطة مرقص سميكة باشا الذى يعتبر أحد الشخصيات المسيحية البارزة وقد كان مهتماً بحفظ التراث القبطى.





وبدأ بناء المتحف فى عام 1908 على يد مرقس سميكا باشا "1944-1864" أول مدير متحف مصرى، بدعم من الكنيسة القبطية متمثلة فى البابا كيرلس الخامس البطريرك رقم 211، وافتتح المتحف رسميا فى يوم 14مارس 1910م.





ويقع المتحف فى مصر القديمة "مجمع الأديان"، داخل أسوار حصن بابليون الرومانى، وتحيط به مجموعة من أقدم، وأهم الكنائس فى مصر، أشهرها كنيسة السيدة العذراء والكنيسة المعلقة و كنيسة أبى سرجة، وأقدم معبد يهودى "بن عزرا" الذى يعود تاريخه إلى القرن التاسع الميلادي، وعلى بعد دقائق قليلة سيرًا على الأقدام من المتحف، يوجد مسجد عمرو بن العاص.



